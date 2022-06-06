Власти вернулись к идее единой IMEI-базы

Федеральная служба безопасности порекомендовала Минцифры разработать прототип централизованной базы IMEI-кодов мобильных устройств и подготовить нормативно-правовые акты, которые позволили бы внедрить ее, рассказали «Ъ» два источника в Правительстве.

По их словам, ФСБ хочет таким образом «повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий» и пресекать преступления с использованием телефонов.

В Минцифры изданию сообщили, что получили рекомендации ФСБ и поддерживают их. Сейчас министерство прорабатывает дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР. Издание направило запрос в ФСБ. Ранее сенаторы обсуждали законопроект, в котором предполагалось, что импортеры или россияне, которые купили смартфоны за границей, должны будут платно их регистрировать. Базу IMEI-кодов должен был вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС).

Идея уже неоднократно предлагалась разными чиновниками и обсуждалась в кабмине. Однако она продвигалась под видом борьбы с незаконным импортом техники. «Ъ» указывает, что предыдущее объяснение потеряло актуальность из-за возможности блокировать ворованные телефоны на iOS и Android через интернет, а также из-за легализации паралелльного импорта.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в комментарии «Ъ» объяснил интерес силовиков возможностью «чётко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем». «Как бы ни старалось правительство, сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта», — отметил он.

Заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров рассказал, что институт продолжает исследования в области IMEI-кодов в инициативном порядке. По его словам, пилотный проект в 2019 г. показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи коды не зарегистрированы в базе, не получали бы доступа к сетям.

Издание The Bell уточняет, что такая база позволит не только бороться с кражами и мошенниками, но и даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам».