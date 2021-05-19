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May 19, 2021, 5:11 a.m.

Отечественные компании потребовали у Роскомнадзора включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

На владельца такого сервиса возлагается обязанность по соблюдению целого ряда требований законодательства РФ, например: не распространять вредную для детей информацию, не допускать выхода в эфир не зарегистрированных телепрограмм и телеканалов, перенести данные российских пользователей на территорию РФ, придерживаться других ограничений, возложенных 87-ФЗ и иными федеральными законами.

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры – ivi, Okko, Megogo и т. д., – обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix. Участники ассоциации считают, что «русский Netflix» уже посещает более 100 000 пользователей в день, а значит, он должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов. Это следует из открытого письма ассоциации. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность письма подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин.

Ассоциация уже обращалась к Роскомнадзору с аналогичной просьбой в отношении других зарубежных стриминговых сервисов — Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play — но получила «лишь формальный ответ», сказал Бырдин.

Включение аудиовизуального сервиса в соответствующий реестр накладыает на него целый ряд обязательств:

  1. не допускать использование аудиовизуального сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;
  2. осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» классификацию аудиовизуальных произведений до начала их распространения в случае, если классификация соответствующего аудиовизуального произведения не была осуществлена ранее его производителем или распространителем, а также обеспечивать обозначение категории данного аудиовизуального произведения соответствующим знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, за исключением аудиовизуальных произведений, размещаемых на таком аудиовизуальном сервисе его пользователями;
  3. соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах;
  4. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации;
  5. не допускать распространения аудиовизуальным сервисом телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
  6. разместить на аудиовизуальном сервисе адрес электронной почты для направления ему юридически значимых сообщений, а также свои фамилию и инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица);
  7. установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети «Интернет» программ для электронных вычислительных машин.

Закон об аудиовизуальных сервисах был принят в 2017 году. Ещё на заре появления этого законопроекта эксперты и представители отрасли назвали его избыточным, повторяющим некоторые другие уже существующие законы, а также лоббистским и коррупциногенным. А перед вторым и третьим чтениями, проведёнными в один день в Госдуме, в законопроекте «откуда ни возьмись» возник пункт, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов устанавливать счётчики посещений сайта.

149-ФЗ 87-ФЗ Роскомнадзор 242-ФЗ лоббизм онлайн-кинотеатры аудиовизуальный сервис Netflix счётчик посещаемости

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