Отечественные компании потребовали у Роскомнадзора включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры – ivi, Okko, Megogo и т. д., – обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix. Участники ассоциации считают, что «русский Netflix» уже посещает более 100 000 пользователей в день, а значит, он должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов. Это следует из открытого письма ассоциации. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность письма подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин.

Отечественные участники рынка интернет-видео хотят, чтобы на их конкурента — Netflix — распространялись все требования, которые действуют в отношении компаний, внесенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора. Они также просят проверить рос…https://t.co/di2QusWtpn — ForbesRussia (@ForbesRussia) May 19, 2021

Ассоциация уже обращалась к Роскомнадзору с аналогичной просьбой в отношении других зарубежных стриминговых сервисов — Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play — но получила «лишь формальный ответ», сказал Бырдин.



Включение аудиовизуального сервиса в соответствующий реестр накладыает на него целый ряд обязательств:

не допускать использование аудиовизуального сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань; осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» классификацию аудиовизуальных произведений до начала их распространения в случае, если классификация соответствующего аудиовизуального произведения не была осуществлена ранее его производителем или распространителем, а также обеспечивать обозначение категории данного аудиовизуального произведения соответствующим знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, за исключением аудиовизуальных произведений, размещаемых на таком аудиовизуальном сервисе его пользователями; соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах; соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации; не допускать распространения аудиовизуальным сервисом телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»; разместить на аудиовизуальном сервисе адрес электронной почты для направления ему юридически значимых сообщений, а также свои фамилию и инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица); установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети «Интернет» программ для электронных вычислительных машин.

Закон об аудиовизуальных сервисах был принят в 2017 году. Ещё на заре появления этого законопроекта эксперты и представители отрасли назвали его избыточным, повторяющим некоторые другие уже существующие законы, а также лоббистским и коррупциногенным. А перед вторым и третьим чтениями, проведёнными в один день в Госдуме, в законопроекте «откуда ни возьмись» возник пункт, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов устанавливать счётчики посещений сайта.