Госдума рассмотрит законопроект о доступе ФСБ к базам заказов такси

Правительство РФ внесло в Госдуму новую версию законопроекта (№121564-8) об агрегаторах такси. В случае принятия закон обяжет службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов:

«Служба заказа легкового такси обязана предоставить органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном правительством Российской Федерации».

Интересно, что Минюст находит данную норму «трудно реализуемой».

Кабмин предлагает завести три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн руб. Расходы планируются финансировать за счёт средств федерального бюджета. В целом на создание реестров потребуется единовременные затраты в субъекте РФ в размере от 30 до 100 млн руб. и ежегодные затраты в субъекте РФ на обслуживание и модернизацию информационных систем от 10 до 30 млн руб. в год.

Предполагается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его части вступят в силу с 1 марта 2023 года.