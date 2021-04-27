У Росгвардии появится «центр информационных технологий»

Правительство распорядилось создать федеральное государственное казенное учреждение «Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии России». Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещён на федеральном портале правовой информации.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии России: #ТАСС_Экономика Опубліковано ТАСС Вівторок, 27 квітня 2021 р.

Располагаться новая структура будет в Москве. Центр займётся созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивать информационную безопасность в Росгвардии. Учредителем центра будет сама Росгвардия. Она в трехмесячный срок должна утвердить устав центра, обеспечить госрегистрацию и осуществление мероприятий по его работе.

Росгвардия, согласно распоряжению, должна в трёхмесячный срок утвердить состав учреждения и обеспечить его госрегистрацию.