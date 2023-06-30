Тема недели: как менялось инфополе вокруг ЧВК «Вагнер»

24 июня «Неуказанный госорган» отправил в реестр запрещённой информации сайт по набору «добровольцев» в группу «Вагнер», а 28-го — ещё и сайт «ЧВК „Вагнер“ — Солдаты удачи». Об этих блокировках в частности и о том, как менялось инфополе вокруг ЧВК «Вагнер» в последние дни, в целом, порассуждали наши эксперты.

«На основании чего произошла блокировка? У властей множество инструментов для блокировок. Они могут запретить распространение любой информации, формулировки законов им это позволяют. Пока нет документа, на основании которого проведена та или иная блокировка, все предположения бессмысленны.

Но, например, Генпрокуратура вообще не привыкла что-либо объяснять при блокировках. Так, во «Вконтакте» сообщества по требованию Генпрокуратуры блокируются по щелчку пальцев, и в некоторых случаях соответствующих требований никто не видел.

***

Одновременно и любопытно, и грустно было наблюдать за хаосом в информационном поле, который начался в день, когда колонны ЧВК «Вагнер» двигались к Москве. Удалялись их сообщения и даже группы в социальных сетях. На сайте публикации законопроектов пропала страница с законами о дискредитации добровольцев. Всё, что накануне было признано общественно-полезным и поддерживаемым на самом высоком уровне, оказалось теперь под стремительным запретом.

При этом инфополе начала наполнять новая информация: заявление властей об уголовном деле на главу ЧВК; фотографии с места, где были найдены, как сообщали СМИ, предположительно его деньги и документы. То есть информационная картину пытались неимоверными усилиями перевернуть на 180 градусов и показать совсем другой образ ЧВК «Вагнер», не такой как вчера, теперь негативный, неодобряемый. К вечеру, правда опять начали подчищать уже свежую информацию: стали пропадать фотографии денег, паспортов. Курс изменился в стремлении замять историю, стереть следы, сделать вид, как будто ничего не было.

Трудно сказать, кто стоял за этими странными информационными кульбитами: распоряжение сверху, местная цензура или вообще самоцензура? Что двигало администраторами «ВКонтакте», которые удаляли следы ЧВК из соцсети: предписание какого-то органа, о котором мы не знаем, или личная инициатива? Что испытывали журналисты, которые спешно стирали с сайта «Фонтанки» информацию о найденных богатствах ЧВК?

Мы считаем, что информация всегда должна оставаться доступной и сохраняться для истории. Промахи и ошибки надо учиться признавать и исправлять, а не стыдливо прятать под ковёр».