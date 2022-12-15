Суд впервые оштрафовал блогера за недостаточно большие буквы иноагентской маркировки

Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал кинопредпринимателя Андрея Алексеева на 10 тысяч рублей по обвинению в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иностранным агентом (часть 1 статья 19.34.1 КоАП РФ).

С иском в суд обратилась местная прокуратура, которой не понравился размер заглавных букв, которые блогер использовал для обязательного «иноагентского» уведомления в соцсети «ВКонтакте». Роскомнадзор требует, чтобы шрифт маркировки был в два раза больше шрифта сообщения, а экспертиза прокуратуры пришла к выводу, что в случае со «ВКонтакте» клавиша Caps Lock не дает нужного размера.

Блогер пытался обжаловать решение, но суд апелляционной инстации решил, что «позиция Алексеева относительно отсутствия нарушений при осуществлении публикаций является способом защиты с целью избежать наказания и не основана на положениях нормативных актов».

Также судья отклонил ходатайство о проведении дополнительной технической экспертизы, чтобы выяснить возможно ли во «ВКонтакте» регулировать размер шрифта публикаций.

Это первый известный случай привлечения иностранного агента за недостаточный размер шрифта маркировки, сообщил «Ъ» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



По его мнению, «было бы правильно, если бы стороны или суд запросили соответствующие разъяснения социальной сети». Руководитель юридической практики по свободам правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен в реестр иноагентов) Елена Першакова считает, что «возникновение прецедента говорит о проблеме качества законов, регулирующих деятельность иностранных агентов»: «Необходимость прибегнуть к экспертизе для привлечения к административной ответственности в данном случае указывает на наличие нормы оценочного характера. Что на практике привело и приводит к произвольному применению закона. Если законодательство отвечает требованиям качества, оно не содержит двусмысленных, неточных категорий и позволяет человеку соотнести с ним свои действия и поведение. Из этого дела понятно, что человек пытался исполнить закон, но недостаточная точность формулировок не позволила ему это сделать. В такой ситуации должна была бы сработать предусмотренная в КоАП РФ презумпция невиновности — все сомнения в виновности привлекаемого лица должны толковаться в его пользу. Но, видимо, суды в этом деле про презумпцию забыли или ее проигнорировали».