Верховный суд запретил «иноагентам» быть наблюдателями на выборах

Пленум Верховного суда утвердил ряд решений, касающихся участия «иноагентов» в выборах как в роли кандидатов, так и в роли наблюдателей. Трактовки получили уже существующие нормы законодательства.

Теперь «иноагенты» не имеют права скрывать свой статус при выдвижении или самовыдвижении и обязаны указывать его сразу после отчества либо после сведений о судимости при её наличии. Лица, признанные «иностранными агентами», не могут заниматься деятельностью, препятствующей или способствующей выдвижению и избранию кандидатов, в том числе являться наблюдателями на выборах и референдумах.

Также решение пленума запрещает использование нацистской и экстремистской символики в предвыборных кампаниях. Суд призывает «не заигрывать со спорными лозунгами». Верховный суд уточнил, что члены избирательной комиссии не вправе оспорить итоги выборов, опираясь только на свой статус. При этом закон не ограничивает избирательное право обвиняемых и подозреваемых, если в их отношении не был вынесен действующий обвинительный приговор.

В решении также подчеркивается важность подлинности подписей избирателей: в подписном листе не должно быть ничего мешающего их однозначному восприятию. Впрочем юристы «Роскомсвободы» сходятся во мнении, что на практике пленум ничего не меняет, а лишь закрепляет данность: тех, кто имеет иноагентский статус, уже давно не допускают до наблюдений.