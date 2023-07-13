Принят пакет законов, усиливающий преследование «иноагентов»

Госдума приняла пакет законов, которые снова касаются «иностранных агентов»:

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования регулирования статуса иностранных агентов);

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроекты были внесены на рассмотрение в апреле этого года, а первое чтение состоялось в июне.

Поправки направлены прежде всего против людей или организаций, которые помогают людям или организациям, внесенным в реестр «иностранных агентов». Теперь государство сможет проводить в отношении них внеплановые проверки. Основанием для таких проверок может стать любая поступившая в Минюст информация о том, что люди и организации, так или иначе аффилированные с «иноагентами», независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства.

Также депутаты Госдумы одобрили поправки в КоАП РФ, согласно которым в случае невыполнения предписания или предупреждения Минюста РФ об устранении нарушения, гражданам будет грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, должностным лицам – до 100 тысяч рублей, юридическим – до 300 тысяч рублей.

Новые нормы также закрепляют, что «иностранный агент» не вправе получать государственную имущественную поддержку.

Как отмечал ранее Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, применение законодательства об иноагентах «показало, что ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют».

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь в России существует единый реестр «иноагентов», а Минюст может включать в него любые российские или иностранные организации или физических лиц, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием, а также ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые «можно использовать против безопасности страны».



Кроме того, согласно закону, появился реестр тех, кто «аффилирован» с «иноагентами». Таковыми будут признавать физлиц, которые были или являются в настоящее время участниками организации-«иноагента». В этот список войдут лица, получающие или получавшие в прошлом денежные средства от «иноагента», даже через посредников. В то же время на «аффилированных» лиц не будут распространяться ограничения, установленные для «иноагентов».