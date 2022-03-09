Власти создают реестр иноагентов-физлиц

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку в так называемый «закон Димы Яковлева» (272-ФЗ от 28 декабря 2012 года), согласно которой в России будет создан единый реестр сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами.

Минюст будет вести единый реестр сведений о физлицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента лицами. Включаться в единый реестр будут физические лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, а также граждане, которые были работниками или членами НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов. Отдельно указывается, что в реестр подлежат включению учредители, руководители и работники иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, в реестр могут попасть физлица, которые ведут политическую деятельность и получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта (№40921-8) о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования на всех выборах в России. Другими поправками конкретизируются требования к участию иноагентов и аффилированных с иноагентами граждан в выборах. Так, предвыборные агитационные материалы, где упоминаются иноагенты или их высказывания, должны будут сопровождаться плашкой, информирующей об иноагентском статусе. Информация об этом статусе также должна будет указываться в подписных листах за кандидата, на информационных стендах, в материалах СМИ о кандидате-иноагенте (не менее 15% площади или объема материала). Причем политическая партия, выдвинувшая кандидата-иноагента или аффилированного с иноагентами гражданина, также должна будет указывать этот факт в своей агитации. Инициаторы агитационных материалов, где упоминаются иноагенты, должны будут информировать СМИ об этом. Соответствующие требования, согласно поправкам, станут обязательными на всех выборах в России, в том числе президентских.

Закон о непосредственно физлицах-иноагентах был подписан Путиным в декабре 2019 года, и согласно ему, такой статус накладывается на граждан, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.

«На самом деле и сейчас любой, кто получает деньги от иностранного агента, теоретически может быть признан иноагентом. А может быть не признан. Это вопрос не изменения закона, а политической воли. Руководителей и учредителей российских СМИ, выполняющих функции иностранного агента, норма, насколько пока можно судить, автоматически не коснется — речь только про иностранные СМИ-иноагенты. В общем, надо смотреть, как будет работать и применяться. То, что усложнят жизнь еще сильнее, сомнений нет. Странно, если бы было как-то иначе», – пишет главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев.

«Пока там действительно, как можно судить из сообщений СМИ, все меняется только для иностранных СМИ-иноагентах, их автоматически включат в реестр. А вот по обычным иноагентам ничего не меняется, ибо включать могли и ранее за сотрудничество, причем, любое. И включали... Тут вопрос политической воли», – полагает зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика.

«Это реестр на реестр, никак по-другому его не назвать, в него будут включаться не только те, кто уже включен в реестр СМИ-иноагентов, но и те, кто когда-либо был аффилирован с любыми иностранными агентами, – считает адвокат двокат «Первого отдела» и иноагент Валерия Ветошкина. – То есть, например, журналисты, работавшие в СМИ, которое признали иноагентом. Судя по всему, этот закон будет иметь обратную силу. То есть в реестр будут включать и тех, кто уже не работал в организациях-иноагентах на момент принятия закона».

«Ничего нового они [власти] этим не вводят, а приводят в соответствие нормы, принятые в апреле пролшого года. Тогда было введело определение „лицо, аффилированное с иностранными агентами“», – прокомментировала «Роскомсвободе» суть новых поправок медиаюрист Светлана Кузеванова.

По её мнению, делается это для реализации законодательства о выборах:

«В принятом год назад законе к „аффилированным с иностранным агентам лицам“ отнесли учредителей иностранных агентов (если речь шла об организациях), участников (если речь об общественном объединении), работникв — тех, кто получал деньги от иностранных агентов, и так далее. Если кандидат является сам иностранным агентом, либо как-то аффилирован с иностранным агентом, то на него возлагаются законодательством дополнительные обязанности, например, необходимость помечать, что он является „кандидатом, аффилированным с иностранным агентом“ или сам — „иностранный агент“. Соответственно, агитационные материалы он обязан распространять с такой пометкой. Что теперь они [власти] делают? Они предлагают создать реестр, и всех этих иноагентов-физлиц и аффилированных с иноагентами физических лиц перепишут.



А вносят поправки в „закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России“ (он же – ‘закон Димы Яковлева’), потому что именно этим законом как раз было введено понятие „физического лица — иностранного агента“. То есть это лицо, ведущее политическую деятельность и получает финансирование из иностранных источников — так сказано в том законе. Так вот реестр таких лиц есть, а самих физлиц-иноагентов — нет, никто их пока не признал таковыми. Теперь они хотят сделать общий реестр, куда войдут и физлица — иностранные агенты, и физлица, признанные „СМИ — иностранными агентами“. Туда же будут включены все „аффилированные лица“, то есть кто являлся или является руководителями НКО-иноагентов, работниками таких организаций (как бывшими, так и действующими). То есть я вот рискую попасть в этот список, потому что работала в НКО — иностранном агенте. Туда же будут включаться члены правления, учредители, все работники признанной СМИ-иностранным агентом работники... Я не представляю, какого размера будет этот реестр, если честно!»

«Принимается это, я так понимаю, для удобства применения законодательства о выборах, потому что этот пакет поправок касается регулирования дистанционного голосования. Чтоб было проще проверять, кто из кандидатов либо сам является иностранным агентом, либо аффилирован с таким лицом. Других объяснений я не нахожу. Минюсту вот больше нечем заняться, кроме как этот реестр ещё вести. Что ж, такие вот времена», – подытоживает Светлана Кузеванова.

На вопрос «Роскомсвободы» о том, какие всё-таки изменения, кроме введения реестра, несут новые поправки, ответил адвокат, старший партнер проекта «Сетевые Свободы» Станислав Селезнёв:

«Во-первых, у Минюста отсутствовало нормативно обоснованное полномочие вести реестр физлиц-иноагентов, поэтому и появились десятки физлиц-СМИ. Теперь оно появится. Более того сам Минюст для себя определит порядок ведения этого реестра на основании сведений из МВД, ИФНС, Росфинмониторинга, Роскомнадзора и ПФР.



Во-вторых, чтобы два раза не вставать, в новый реестр будут вноситься не только физические лица, признанные иностранными агентами, но и «аффилированные с другими иноагентами». Соответственно, мы получаем новую категорию неблагонадежных лиц (о них в пунктах 3-6 предлагаемой статьи 8.2 "Закона Димы Яковлева")».

Напомним, «закон Димы Яковлева» был принят в 2012 году в качестве ответа на «закон Магнитского», и в основном был направлен на запрет гражданам США усыновлять российских детей. Но позже, как уже выше отметили эксперты, в него вносились поправки, не касающиеся связанных с детьми проблем.