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4 февраля 2022

Запущен сервис юридической помощи «иностранным агентам»

Созданный Центром защиты прав СМИ и «ОВД-Инфо» проект «Инотека» также исследует практики применения соответствующего законодательства для давления на гражданские инициативы и предлагает конкретные шаги для отмены репрессивных норм.

«ОВД-Инфо» и Центр защиты прав СМИ запускают проект «Инотека» — ещё в декабре прошлого года они начали оказывать поддержку людям и организациям, которые оказались в реестрах «иностранных агентов».

По мнению «ОВД-Инфо», сложившаяся за последние 10 лет практика преследования независимых проектов наносит непоправимый ущерб обществу, конкретным людям и интересам государства, законодательство об «иностранных агентах» превращается в один из инструментов цензуры и преследований по политическим мотивам.

«В рамках проекта «Инотека» совместно с экспертами Центра защиты прав СМИ мы продолжим исследовать практику применения законов об «иностранных агентах», рассказывать об их влиянии на гражданское общество и конкретных людей, инициировать обсуждение с экспертами и предлагать конкретные шаги для отмены дискриминационного законодательства», — пишет «ОВД-Инфо».

Проект оказывает пострадавшим от «иноагентского» законодательства следующую помощь:

  • Юридические консультации;
  • Защита в судах;
  • Помощь в подготовке жалоб и апелляций;
  • Подготовка и подача жалоб в ЕСПЧ.

«Сейчас в списке иноагентов больше всего независимых медиа и организаций, защищающих права человека, — продолжает «ОВД-Инфо». — Но ими список не ограничивается — в реестр попадают и экологи, защитники животных, просветительские проекты, организации, занимающиеся помощью наркозависимым и многие другие. И с недавних пор иноагентами могут стать не только организации, но и обычные люди, прежде всего — журналисты и активисты».

Если вы оказались в реестре и вам нужна юридическая помощь, вы можете заполнить заявку на сайте https://inoteka.io.

иностранный агент 327-ФЗ 426-ФЗ 481-ФЗ ОВД-Инфо

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