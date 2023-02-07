В РФ хотят создать институт верифицированных IT-экспертов по судебным спорам

В России может быть создан институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах. Об этом «Ведомостям» рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, речь идет о разработке и внесении изменений в закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и в отраслевое законодательство. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию, уточнил парламентарий.

Конкретных положений, которые могут быть включены в законопроект, он не привел, отметив, что депутаты намерены обсудить инициативу с отраслевым сообществом на площадке рабочей группы по законодательной инициативе.

Эксперты подтвердили наличие проблем отсутствия IT-экспертов в судах. Бывали случаи, когда на заседание приглашали узкопрофильного специалиста по информбезопасности, а дело требовало экспертизы другой компетенции. Успешность нового законопроекта, по их словам, будет зависеть от нескольких факторов, включая квалификацию привлеченных экспертов.

При этом критерии для IT-эксперта, который может выступать в судебных спорах в качестве независимого эксперта, должны разрабатываться как минимум с привлечением IT-специалистов, лучше даже, чтобы такие критерии разработало само отраслевое сообщество.