Генпрокуратура разработала инструкцию по приручению иностранных интернет-сервисов

Генпрокуратура выложила на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и принятия решения о признании владельца информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации». Документ не проходил общественного обсуждения, а был сразу размещён для прохождения актикоррупционной экспертизы, которая закончится 20 августа 2021 года.

Инструкция была разработана в целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Статья 3.3 была введена в 2020 году федеральным законом №482-ФЗ, которым фактически запрещается нелояльное отношение зарубежных социальных сетей и других интернет-ресурсов к провластным российским СМИ, а также предусматриваются штрафы за его неисполнение. Закон был принят после того, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, согласно своим правилам, предпринимали те или иные методы модерации в отношении контента российских новостных агентств, особенно в отношении тех, против которых властями США и других иностранных правительств были введены санкции. Первые попытки воздействовать на иностранные площадки были предприняты в 2017 году, но они выявились не столь эффективными и ударили в первую очередь не по соцсетям, а по СМИ, материалы которых не устраивали российские власти. Но тем не менее, первый пробный кирпич в фундамент закона 482-ФЗ был заложен примерно в то время.

Свежеразработанные Генпрокуратурой инструкции касающиеся деятельности информационных ресурсов и их владельцев.



Документом, во-первых, вводится «порядок рассмотрения информации об ограничении владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ распространения пользователями сети „Интернет“ общественно значимой информации на территории Российской Федерации».



Ведомство будет рассматривать информацию об ограничении владельцем такого ресурса общественно значимой информации и материалов зарегистрированных СМИ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц либо установлении владельцем ресурса в сети «Интернет» иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.



Источниками информации могут быть письменные и устные обращения граждан, организаций, должностных лиц, сообщения средств массовой информации, материалы проверок, материалы гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях, а также иные открытые источники, в том числе сеть «Интернет».



При поступлении информации о возможном ограничении, Генпрокуратура совместно с МВД, ФСБ и Роскомнадзором устанавливает сведения о владельце ресурса. Также устанавливается — используется ли данный ресурс россиянами для распространения там информации на русском и других языках народов РФ. Выясняется — был ли факт такого ограничения, является ли информация значимой, применялись ли владельцем ресурса технические средства для блокировки или удаления этой информации, а также устанавливается факт нарушения права граждан РФ «свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

После этого составляется заключение о нарушении.





Во-вторых, документом вводится порядок подготовки и принятия решения о признании владельца информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, а также его отмены.



При установлении оснований для принятия такого решения идёт согласование с МИДом РФ, затем подписывается генеральным прокурором и незамедлительно отправляется в Роскомнадзор «для принятия предусмотренных законодательством мер к информационному ресурсу в сети „Интернет“».



Если Роскомнадзор выявит, что владелец ресурса устранил ограничение распространения общественно значимой информации, с МИДом согласовывается возможность принятия решения о снятии ограничений. Уведомление об отмене решения незамедлительно направляется в Роскомнадзор для принятия мер по возобновлению доступа к информационному ресурсу в сети «Интернет».



«Надзор за исполнением решения, а также порядка и сроков включения владельца ресурса в сети „Интернет“ в перечень владельцев ресурсов в сети „Интернет“, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляет управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму», — подытоживается в документе.

Напомним, сайты, которые будут признаны нарушающими закон 482-ФЗ, Роскомнадзор внесёт в специальный реестр. Помимо информации о владельце ресурса и хостинг-провайдере, туда вносятся сведения, связанные с организацией взаимодействия Роскомнадзора с владельцем ресурса и хостинг-провайдером, в том числе о дате и времени направления им требования о необходимости прекращения нарушения. Также в реестр включаются сведения о принятии мер по полному или частичному ограничению доступа к ресурсу, нарушившему закон. Роскомнадзор в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в реестр размещает сведения, содержащиеся в нем, на своем официальном сайте.