Умный ковер сможет наблюдать за людьми без помощи видеокамер

В Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте придумали, как использовать ковры для наблюдения за людьми без видеокамер. Датчики умного ковра фиксируют ходьбу, упражнения или неподвижность при отдыхе. Каждый из датчиков преобразует взаимодействие с ковром в электрический сигнал. Глубокая нейронная сеть, используя только тактильную информацию, определяет, делал ли человек приседания, растяжку и т.п. Далее создаётся тепловая 3D-карта движений.

Smart carpet estimates human poses without cameras: https://t.co/lKZHZnWfe4 pic.twitter.com/aeLl9npG2s — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) June 21, 2021

Площадь ковра составляет примерно 3,3 кв. м и содержит интегрированную тактильную сенсорную матрицу с более чем 9 тыс. датчиками давления. Устройство также включает схемы считывания, позволяющие записывать действия людей в режиме реального времени. Система показала точность в 97% случаев. К слову, чем больше контакт, тем точность выше: ковру сложно распознать, например, скручивание торса в воздухе.

Система может использоваться для реабилитации больных и вообще мониторинга здоровья людей. Кроме этого, основываясь исключительно на тактильной информации, ковёр способен подсчитать количество сожжённых калорий, обещают авторы проекта. По мысли изобретателей, такое устройство решает проблему нарушения приватности и является шагом к совершенствованию автономного персонализированного здравоохранения, умного дома и игр.

В планах у учёных – получить больше информации из тактических сигналов, связанных с ростом или весом человека.