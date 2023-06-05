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5 June 2023

«Интернета по паспорту» пока не будет

В Госдуме не готовят подобных инициатив, по крайней мере, сейчас.

В Госдуме не готовят инициативы о доступе в интернет по паспорту, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, идентификация в Сети — это «вопрос удобства, а не принуждения».

«Уже принято много законов для того, чтобы цифровая среда была комфортной и более-менее безопасной, чтобы здесь не были в почёте оскорбления, буллинг и фейки. Многое ещё предстоит, но не вход в интернет по паспорту (по крайней мере, в обозримом будущем)», — написал депутат.

Однако он считает, что когда-нибудь пользователи без верификации «просто не смогут быть полноценными участниками процесса», то есть соответствующий тренд сложится сам по себе, став «частью культуры общения».

На прошлой неделе заместитель Хинштейна по комитету Андрей Свинцов выразил мнение, что вскоре окажется «выгоднее для всех иметь абсолютно прозрачный интернет». По его словам, «будет какой-то персональный идентификатор, который будет говорить о том, кто стоит за этим аккаунтом. Будет прописываться определённый код, через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом».

Госдума Рунет верификация Александр Хинхтейн

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