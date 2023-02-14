Access Now: правительства продолжают устраивать интернет-шатдауны во время выборов

Международная коалиция #KeepItOn (далее Коалиция), объединяющая более 300 неправительственных организаций, отслеживает, документирует и противодействует шатдаунам по всему миру. По данным организации, власти продолжают отключать интернет во время важнейших национальных событий, таких как выборы, нарушая при этом права миллионов людей.

Шатдауны во время выборов лишают избирателей доступа к важной информации, снижая уровень доверия граждан к справедливости, достоверности и прозрачности выборов. Шатдауны позволяют действующим режимам контролировать ход событий в течение всего избирательного периода, затрудняя гражданам доступ к голосованию и мешая принимать обоснованные решения и определять будущее своей страны.

В 2022 году Коалиция зафиксировала два шатдауна в связи с выборами — в Казахстане и Туркменистане. Несмотря на значительное улучшение (в 2021 году было шесть инцидентов), власти обеих стран вмешивались в выборы и затрудняли доступ к информации журналистам, наблюдателям и избирателям.

Интересно, что, по мнению представителей организации, активисты в африканских странах успешно противостоят шатдаунам. Так, кенийские власти обеспечили доступ к интернету во время президентских выборов 2022 года. А в Бенине и Гамбии интернет во время выборов 2021 года работал без перебоев, несмотря на опасения, что власти могут его отключить.

Коалиция взаимодействует с правительствами и заинтересованными сторонами в странах, где предстоят выборы, чтобы власти сделали доступ к интернету обязательным условием для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов. Для фиксирования случаев шатдаунов можно использовать форму проекта Shutdown Impact Stories.

Ниже представляем перевод обзора по шатдаунам за последние годы.

Нигерия, всеобщие и губернаторские выборы

В июне 2021 года президент Нигерии Мухаммаду Бухари в ответ на удаление Twitter одного из его постов пошёл на беспрецедентный шаг и запретил доступ к платформе на семь месяцев. Этот запрет существенно повлиял на право миллионов людей на свободу слова. Коалиция поддержала жалобу, поданную рядом организаций гражданского общества в Нигерии, которые оспорили запрет в Суде Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Суд постановил, что отключение было незаконным.

Казахстан, выборы в законодательные органы власти

Власти Казахстана в 2022 году они неоднократно отключали интернет во время протестов и президентских выборов в стране.

В сочетании с многочисленными нарушениями прав человека шатдауны затрудняют привлечение казахстанских властей к ответственности за свои действия. Новые выборы в законодательные органы власти назначены на 19 марта 2023 года.

Куба, парламентские выборы

В 2021 году правительство Кубы полностью отключило доступ в интернет, подавляя протесты, когда люди вышли на улицы с требованием обеспечить доступ к продуктам питания, воде, лекарствам и вакцинам COVID-19. Затем, в июле и сентябре 2022 года, было ещё несколько подобных шатдаунов.

Туркменистан, парламентские выборы

Даже при малейших рисках протестов власти Туркменистана нажимают на рубильник, погружая страну в цифровую тьму. В этой стране шатдауны были зафиксированы в 2021 и 2022 годах.

Мали, выборы в законодательные органы власти

В 2017 году власти Мали запретили доступ к Twitter и Facebook, а в 2020 году они отключили широкополосную и мобильную связь во время протестов. После военного переворота обеспечение открытого дискурса и свободы слова в интернете является критически важным. На 2023 год запланировано проведение нескольких важных выборов, демократичность которых может обеспечить доступность интернета и соцсетей.

Бенин, выборы в законодательное собрание

Во время выборов 2021 года Бенин соблюдал фундаментальные права, обеспечив открытость и безопасность интернета. Однако нарушения доступности интернета ранее, включая шатдаун в 2019 году, заставил Коалицию наблюдать за страной сейчас.

Таиланд, всеобщие выборы

Хотя в Таиланде не было случаев отключения интернета во время выборов, власти всё сильнее контролируют выражение мнений в Сети, подавляя инакомыслие. В 2021 году власти ужесточали законы, а в 2022 году стало известно о шпионаже за критикующими правительство лицами с помощью печально известного шпионского ПО Pegasus компании NSO Group.

Сьерра-Леоне, президентские выборы

В августе 2022 года правительство Сьерра-Леоне устроило шатдаун, чтобы заглушить антиправительственные протесты. В 2018 году власти нажали на рубильник, пытаясь ограничить распространение информации о результатах выборов.

Гватемала, всеобщие выборы

Хотя Коалиция ранее не фиксировала шатдауны в Гватемале, обеспокоенность по поводу независимости избирательных органов и участившиеся преследования журналистов и судей, расследующих коррупцию, включили страну в список её наблюдения. В таких ситуациях шатдаун часто является следующим шагом в усилении контроля над свободой слова и свободой собраний.

Эсватини, всеобщие выборы

В 2021 году правительство Эсватини переступило авторитарную черту и впервые отключило интернет. Оно также заблокировало цифровые коммуникационные платформы. Оба эти действия ущемляли права и были неправомерными попытками подавить антиправительственные протесты.

Либерия, президентские выборы

В 2019 году, когда протесты на улицах набирали обороты, власти Либерии устроили первый зарегистрированный шатдаун. В октябре этого года Коалиция призвала власти защитить права людей, обеспечив беспрепятственный доступ к интернету и всем цифровым коммуникационным платформам до, во время и после президентских выборов.

Пакистан, всеобщие выборы

Пакистан в последние годы неоднократно отключал интернет во время важных национальных событий, таких как протесты и праздники. В 2018 году правительство устроило шатдаун три раза за одну неделю. В прошлом году Пакистан снова отключал интернет во время широкомасштабных протестов.

Габон, выборы в законодательные органы; всеобщие выборы

В 2016 году правительство Габона отключило интернет, так как протесты против переизбрания президента Али Бонго распространились по всей стране. В 2019 году власти снова устроили шатдаун после попытки военного переворота против правительства под руководством Бонго.

Сомалиленд, президентские выборы

В попытке остановить протесты и подавить инакомыслие власти самопровозглашенного независимого государства Сомалиленд закрыли доступ в интернет в августе 2022 года. В 2017 году телефонным и интернет-провайдерам приказали заблокировать доступ к платформам социальных сетей, включая Facebook, WhatsApp, Twitter и Instagram, чтобы ограничить распространение языка вражды и «фейков».

Демократическая Республика Конго, президентские выборы

В период с 2016 по 2018 год в Демократической Республике Конго (LHR) много раз устраивали шатдауны.

После смены правительства в ДРК не было зафиксировано ни одного шатдауна, и представители обратились к Access Now для обсуждения политических мер, правовых реформ и передового опыта с целью улучшения ситуации с цифровыми правами и свободой прессы в стране.

Зимбабве, всеобщие выборы

Правительство Зимбабве неоднократно в течение нескольких лет нарушало право людей на свободу слова, устраивая шатдауны для подавления протестов.

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