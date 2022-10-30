Команда Интерпола: полиция Метавселенной

На днях Интерпол представил концепцию Metaverse для органов полиции всего мира, которая должна предотвратить беззаконие в виртуальной вселенной.

По данным издания The Riegister, Interpol Metaverse "полностью готов к работе" и доступен из облачной службы международной полиции. Технология представляет собой пространство виртуальной реальности, подключение к которому осуществляется с помощью VR-гарнитуры. Войдя в него, полиция сможет посетить виртуальную версию штаб-квартиры организации в Лионе, (Франция), вступить во взаимодействие с аватарами полиций разных стран, обменяться сообщениями в 3D-чате и пройти обучающие курсы, например, узнать все о судебной экспертизе.

"Метавселенная обладает потенциалом для преобразования всех аспектов нашей повседневной жизни с огромными последствиями для правоохранительных органов", - сказал Мадан Оберой, исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям, в официальном заявлении. "Для того чтобы полиция смогла разобраться в Metaverse, нам необходимо испытать ее на практике".

Цитата представителя органа содержит скрытое предположение, что органы полиции заинтересованы в патрулировании или исследовании Metaverse. На самом деле, проблема запуска сервиса связана с опасениями о возможности полиции сможет вмешиваться и расследовать виртуальные преступления так же, как и преступления, совершенные в реальном мире. Meta от Facebook и другие технологические гиганты пытаются возродить моду на VR с помощью нового программного обеспечения и гарнитур, чтобы люди могли работать, делать покупки и смотреть рекламу в виртуальных пространствах Metaverse.

В зловещем ключе Интерпол заявил, что сформировал "группу экспертов для представления интересов правоохранительных органов на глобальной арене" и обеспечения "безопасности земли VR". Однако, возможно, это запоздалая мера реагирования.

Виртуальная служба полиции была представлена на 90-й Генеральной ассамблее Интерпола, проходившей в Нью-Дели, Индия. Исходя из видеозаписи презентации, Metaverse, как бы вы ее ни определяли, все еще является «кучкой людей», сидящих в деловой повседневной одежде и листающих сенсорные контроллеры в масках с наушниками.

Посещают ли они занятия по досмотру пассажиров авиакомпаний под руководством аватара? Или разоблачают преступную группировку Nike NFT? Мы никогда не узнаем, но чувство восстановления справедливости вполне ощутимо.

Мошенники перенесли некоторые фишинговые и другие преступления в пространства виртуальной реальности. Однако некоторые физические преступления, включая сексуальное насилие, также происходят в цифровых мирах.

Обеспокоенность исходит не только от Интерпола: Всемирный экономический форум на ежегодной конференции в Давосе в этом году выступил с инициативой по управлению метавселенной при поддержке Microsoft, Meta и других компаний.

Поскольку все больше людей используют технологию Metaverse, международная полиция ожидает, что количество преступлений в киберпространстве будет расти. Но что можно считать преступлением в виртуальном мире? Язык ненависти? Планирование террористических атак? Мошенничество? Фишинг? Должно ли убийство в Метавселенной иметь уголовные последствия в физическом мире? Некоторые, похоже, считают, что должно.

"Выявляя эти риски с самого начала, мы можем работать с заинтересованными сторонами над созданием необходимой системы управления и отсекать будущие криминальные рынки до того, как они полностью сформируются", - сказал Оберой. "Только проводя дискуссии сейчас, мы сможем выработать эффективные ответные меры".

В своей презентации Интерпол сфокусировал внимание на "многочисленных преимуществах" Metaverse для правоохранительных органов. Международный орган выделил возможность удаленного общения и обучения, а также "сбор и хранение улик с мест преступлений". Похоже, что международная организация уже делает многое из перечисленных мер посредством видеозвонков и международного консультирования.

Возможно, надев очки виртуальной реальности, вы сможете сделать это более весело. Или, по крайней мере, похожим на игру.

Оригинал: The Register