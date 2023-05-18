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18 May 2023

Российское подразделение Google подало иск к судебным приставам

Речь, скорее всего, идет об обжаловании действий ФССП по аресту имущества ООО «Гугл» в связи с решением российского суда.

Российское подразделение Google подало в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной службе судебных приставов России. Как сообщает «Интерфакс», иск был подан 17 мая текущего года, в нём оспариваются постановления и действия судебного пристава-исполнителя.

Предположительно речь идёт об обжаловании действий ФССП по аресту имущества ООО «Гугл» в связи с решением российского суда.

В картотеке Арбитражного суда сейчас четыре иска «Гугл» к приставам, где:

  • Третьим лицом проходит АНКО ТВ-Новости;
  • АО «Телекомпания НТВ» тоже идёт третьим лицом;
  • ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» также указано как третье лицо;
  • Иск непосредственно только к СПИ МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г .Москве.

При этом ООО «Гугл» не исполняло судебные решения о выплате штрафов за нарушение российского законодательства. На сегодняшний день сумма всех штрафов для подразделения Google составляет порядка 30 млрд рублей, большая часть средств уже взсыкана.

"Google — самый большой должник, который должен порядка 30 млрд рублей, но значительную часть этих средств мы взыскали", — сообщил 12 мая «Интерфаксу» директор ФССП Дмитрий Аристов. По его словам, воздействие приставов на компанию ограничено, так как Google находится в стадии банкротства, однако «без ответа они не остались и всё, что у них было в РФ, а было не мало» ФССП забрали и отдали государству.

Напомним, Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года признал обоснованным заявление ООО «Гугл» о собственном банкротстве, поданное 16 июня в связи с «невозможностью исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счёта.

Google 405-ФЗ ФССП приставы Арбитражный суд

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