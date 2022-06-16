Internet Society возобновляет работу российского отделения

«Общество Интернета» (Internet Society, ISOC) запустило процесс возрождения своего российского отделения. Об этом в официальном письме «Роскомсвободе» заявил региональный менеджер ISOC по взаимодействию с общественностью Ник Хирка (Nick Hyrka).

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы выразить нашу искреннюю признательность руководителям российского отделения Internet Society за работу и усилия, направленные на достижение целей и задач Internet Society в России», – написал он. У российского отделения в своё время был ряд проблем, поэтому сейчас начат процесс «омоложения», о причинах которого рассказано здесь.



Пока отделение находится в этом процессе, никакая деятельность от его имени вестись не может, и отделение не имеет права подавать заявки на финансирование ISOC или связанного с ней фонда. Но ничего не изменится относительно индивидуального членства в Internet Society. Участники по-прежнему будут иметь доступ к системе членства ISOC и к онлайн-платформе Connect.



«Поддержание активной и динамичной деятельности отделения требует хорошего уровня участия и доступности волонтеров, – подчёркивается в письме. – Отделения Internet Society объединяют наших членов в местные и региональные группы, которые проводят программы и мероприятия, посвященные, среди прочего, информированию о политике и просвещению общественности по вопросам, связанным с Интернетом».



Международная профессиональная организация Internet Society занимается развитием и обеспечением доступности сети Интернет. Организация насчитывает более 20 тысяч индивидуальных членов и более 100 организаций-членов в 180 странах мира. «Общество Интернета» предоставляет организационную основу для множества других консультативных и исследовательских групп, занимающихся развитием Интернета, включая IETF и IAB. Организация ставит своей задачей способствовать развитию Интернета, разработке новых интернет-технологий и обеспечению доступности Всемирной сети в мировом масштабе.

ISOC просит всех желающих до 30 июня 2022 года связаться с организацией, написав об этом по адресу [email protected]. «Обращайтесь, если вы заинтересованы в том, чтобы стать частью группы, „омолаживающей“ российское отделение, или если у вас есть какие-либо вопросы в связи с этим», – отмечает Ник Хирка.

В январе 2017 года российское отделение ISOC было признано иностранным агентом. По мнению российского Минюста, российское отделение ISOC имеет в т.ч. и цели политической деятельности, которые выражаются в форме «распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике». Организация ранее критиковала так называемый «пакет Яровой».