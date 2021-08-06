Власти Екатеринбурга проанализируют соцсети и блоги на предмет экстремизма

В ходе мониторинга сайта госзакупок мы обнаружили тендер администрации города Екатеринбурга на «Оказание услуги по проведению комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму», начальная цена — 410 тысяч рублей.

Как следует из технического задания, исполнитель должен будет провести комплескный анализ в области противодействия экстремизма для:

«...выявления рисков намеренного направленного распространения противоречащих действующему законодательству РФ сведений пользователями социальных сетей, блогов и форумов, а также выявления причин выбора времени, информационного ресурса и способа распространения контента».

Для начала исполнитель должен будет представить программу исследования, которую подаст заказчику на утверждение. Исследовательская программа должна быть направлена на выявление и описание предпосылок распространения экстремизма в социальных сетях, блогах и форумах.

«Разработка исследовательской программы и плана социологического исследования должна осуществляться Исполнителем с привлечением докторов и кандидатов социологических наук, с подтвержденными научными степенями», — говорится в документе.

Проведение социологического исследования осуществляется с обязательным применением следующих методов:

проведение социологического опроса;

проведение фокус-групп;

проведение анализа содержания форумов, блогов, выделение в них явных и скрытых экстремистских материалов.

По окончании исследования исполнитель должен будет презентовать заказчику результаты своей работы.



Исследований должно быть проведено два. Предоставление результатов — не позднее 3 декабря текущего года.

Окончание подачи заявок — 09.08.2021 г.

Мы проследим за изменениями в тендере, либо вы можете это сделать сами, воспользовавшись порталом общественного мониторинга госзакупок.