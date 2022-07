ExpressVPN: около 50% британцев изменили бы поведение в Сети при обнародовании истории поиска

По данным ExpressVPN, около 50% граждан Великобритании изменили бы поведение в интернете, если бы знали, что история их онлайн-действий будет известна другим. На исследование обратили внимание в DigitalRussia.

Около трети (35% респондентов) признались, что «рассказывали Google» то, о чем они не сказали бы никому другому. Любопытно, что при этом 28% людей признались, что и сами просматривают историю поиска кого-то другого (46% из них, к примеру, проверяют историю своего супруга).

Но 29% заявили, что не удаляют историю поиска, «потому что им нечего скрывать».

Опрос показал, что 21% людей обращается к интернету по темам, по которым они не могут или не готовы говорить с друзьями и семьей, например, о психическом здоровье или контрацепции. Ещё 22% опрошенных предпочли бы искать в интернете, а не спрашивать знакомых, информацию для самодиагностики физических заболеваний, и 17% — для лечения.

При этом 47% респондентов никогда не просматривают сайты в режиме «инкогнито», а 58% ни разу не использовали VPN. К слову, стоит помнить, что VPN не обеспечивает полную анонимность. Более того, сам VPN-сервер знает о вас всё: на какие сайты вы заходите и (иногда может знать) какими данными вы обмениваетесь с этими сайтами. Поэтому к выбору VPN-провайдера надо подходить очень внимательно.

Но главный вывод, к которому пришёл сервис в результате исследования: трое из пяти пользователей всё-таки обеспокоены тем, что компании знают о них слишком много.

