ExpressVPN: около 50% британцев изменили бы поведение в Сети при обнародовании истории поиска

По данным ExpressVPN, около 50% граждан Великобритании изменили бы поведение в интернете, если бы знали, что история их онлайн-действий будет известна другим. На исследование обратили внимание в DigitalRussia.

Около трети (35% респондентов) признались, что «рассказывали Google» то, о чем они не сказали бы никому другому. Любопытно, что при этом 28% людей признались, что и сами просматривают историю поиска кого-то другого (46% из них, к примеру, проверяют историю своего супруга).

Но 29% заявили, что не удаляют историю поиска, «потому что им нечего скрывать».

Опрос показал, что 21% людей обращается к интернету по темам, по которым они не могут или не готовы говорить с друзьями и семьей, например, о психическом здоровье или контрацепции. Ещё 22% опрошенных предпочли бы искать в интернете, а не спрашивать знакомых, информацию для самодиагностики физических заболеваний, и 17% — для лечения.

При этом 47% респондентов никогда не просматривают сайты в режиме «инкогнито», а 58% ни разу не использовали VPN. К слову, стоит помнить, что VPN не обеспечивает полную анонимность. Более того, сам VPN-сервер знает о вас всё: на какие сайты вы заходите и (иногда может знать) какими данными вы обмениваетесь с этими сайтами. Поэтому к выбору VPN-провайдера надо подходить очень внимательно.

Но главный вывод, к которому пришёл сервис в результате исследования: трое из пяти пользователей всё-таки обеспокоены тем, что компании знают о них слишком много.

An insight we found: 3 in 5 are concerned about companies knowing too much about them.



Given that Google makes money off user data—much of which is collected through searches—these worries are completely valid. pic.twitter.com/xrDSz2m0nG — ExpressVPN (@expressvpn) June 29, 2022

«Учитывая, что Google зарабатывает деньги на пользовательских данных, большая часть которых собирается в результате поиска, эти опасения вполне обоснованы», – подытоживают авторы исследования.

Они также советуют повысить свою конфиденциальность при поиске нужной информации. В частности, при поиске в Google лучше «не входить в свою учетную запись — это затрудняет для Google связь ваших поисков с вами».

Также авторы исследования заявляют считают, что лучше использовать режим инкогнито (или приватный просмотр):

«Хотя он не останавливает отслеживание, но хотя бы не позволяет файлам cookie идентифицировать вас. Это также мешает членам вашей семьи видеть то, что вы искали».

Ещё в списке советов указан переход на DuckDuckGo, которая не сохраняет историю поиска, но если всё же Google вам удобнее, то почаще удаляйте свою поисковую историю.

«Используйте VPN. Хотя VPN не скрывает ваши поисковые запросы от поисковой системы, она скрывает посещаемые вами сайты от вашего интернет-провайдера (ISP). Он также защищает ваш IP-адрес и местоположение от приложений и веб-сайтов, которые вы посещаете», – подытоживает сервис.

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