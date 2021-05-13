Италия оштрафовала Google на €102 млн за злоупотребление доминирующим положением

Итальянское агентство по надзору за конкуренцией (AGCM) наложило на Google штраф в €102 млн (экв. $123 млн) за злоупотребление своим доминирующим положением из-за его мобильной операционной системы Android и магазина приложений Google Play:

«Благодаря Android и магазину приложений Google Play Google занимает доминирующее положение, которое позволяет ему контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям».

Так, по данным AGCM, Google в течение двух лет не разрешал приложению JuicePass, разработанному компанией Enel X, работать на платформе Android Auto. Тем самым Google не давал Enel X нарастить пользовательскую базу и несправедливо ограничивал возможности конечных пользователей получить приложение, которое позволяет водителям электромобилей в режиме реального времени проверять доступность зарядных станций. При этом Google продвинул для тех же целей собственное приложение Google Maps, у которого функционал для помощи водителям электромобилей меньше, чем у JuicePass.



Регулятор обязал Google допустить приложение компании Enel X на платформу Android Auto и сделать доступными для Enel X и других разработчиков инструментарий для создания приложений, совместимых с Android Auto.