Нужна юр.помощь?
Новости
May 13, 2021, 10:29 a.m.

Италия оштрафовала Google на €102 млн за злоупотребление доминирующим положением

По мнению властей, благодаря ОС Android и магазину приложений Google Play компания контролирует доступ разработчиков приложений к конечным пользователям.

Итальянское агентство по надзору за конкуренцией (AGCM) наложило на Google штраф в €102 млн (экв. $123 млн) за злоупотребление своим доминирующим положением из-за его мобильной операционной системы Android и магазина приложений Google Play:

«Благодаря Android и магазину приложений Google Play Google занимает доминирующее положение, которое позволяет ему контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям».

Так, по данным AGCM, Google в течение двух лет не разрешал приложению JuicePass, разработанному компанией Enel X, работать на платформе Android Auto. Тем самым Google не давал Enel X нарастить пользовательскую базу и несправедливо ограничивал возможности конечных пользователей получить приложение, которое позволяет водителям электромобилей в режиме реального времени проверять доступность зарядных станций. При этом Google продвинул для тех же целей собственное приложение Google Maps, у которого функционал для помощи водителям электромобилей меньше, чем у JuicePass.

Регулятор обязал Google допустить приложение компании Enel X на платформу Android Auto и сделать доступными для Enel X и других разработчиков инструментарий для создания приложений, совместимых с Android Auto.

Google монополии Google Play Италия Android штраф

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Epic Games подаёт в суд на Google и Apple за удаление Fortnite из магазинов приложений
ФАС заставит Google снять санкции с Крыма
Суд предварительно запретил Apple банить разработчиков Epic Games
Минюст США обвинил Google в монополизме и подал на него в суд
Секретная сделка: монополисты Apple и Google работали «как одна компания»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности