Итальянские власти открыли сезон охоты на «пиратов» в Telegram

В начале октября текущего года в Италии была проведена крупная операция по борьбе с «пиратством», инициатором которой стала журналистская организация Ordine dei Giornalisti (Орден журналистов, ODG) — регистрацию в ней должны получать все журналисты, которые собираются легально работать в Италии.

«Хотя регистрация и регулирование журналистики вызывает споры, ODG считается защитником прав своих представителей данной отрасли, – поясняет сложившуюся ситуацию издание TorrentFreak. – Помимо защиты писателей в их переговорах с издателями, ODG работает над обеспечением справедливой оплаты своих участников. Организация также стремится к честной конкуренции на рынке, где пиратство рассматривается как нарушение».

В начале 2020 года организацией была подана в прокуратуру при суде Милана жалоба, в которой указывалось, что в Telegram и WhatsApp ежедневно массово распространялись PDF-копии газет и периодических изданий. Поскольку это пиратство наносит ущерб членам ODG, соразмерным ответом было бы закрытие пиратских каналов. Власти прислушались, и десятки каналов были заблокированы.

Итальянские власти отслеживают Telegram-каналы, связанные с незаконным распространением IPTV-контента, пиратством фильмов и телешоу, с 2019 года. IT-специалисты Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, спортивного подразделения итальянской полиции, выявили 6500 пользователей, связанных с распространением пиратского контента, который включал газеты, журналы, ТВ-программы, телесериалы и другой платный развлекательный контент.

Позже этим подразделением полиции было проведено расследование, выявившее гораздо более широкую незаконную сеть, чем та, которая была заявлена в жалобе. Таким образом власти раскрыли целую консолидированную систему несанкционированного распространения не только газет и журналов, издаваемых основными итальянскими редакционными группами, но и телевизионных программ, телесериалов и другого платного развлекательного контента.



Полиция получила разрешение на обыск и закрытие. Постановление об аресте касается 545 ресурсов в Telegram, которые распространяли защищённый авторским правом контент, а также лиц, предположительно причастных к их работе. В пяти районах Италии — Ломбардии, Пьемонте, Венето, Эмилии-Романьи и Кампании — прошли обыски в отношении восьми человек. Они проходят подозреваемыми в администрировании каналов, связанных с уголовно наказуемым нарушением авторских прав.

У каналов было более 430 тысяч подписчиков, которые ничего не платили за присоединение к ним, но администраторы нашли другие способы монетизации. В первом случае они вставляли в каналы ссылки, ведущие на сайты электронной коммерци, и при переходе по ним и покупке товаров администратор получал свой процент.



Второй метод описывается как «спонсорство», при котором рекламные баннеры размещались на каналах, предположительно нарушающих авторские права, за плату от рекламодателя. Информация, связанная с этими спонсорскими сделками, все еще находится в Интернете и показывает взаимосвязанный характер каналов, на которые нацелилась полиция.

Все запрещенные каналы были нацелены на Италию и содержали контент, ориентированный на итальянский язык. Благодаря их склонности постоянно упоминать друг друга в соответствующих каналах, их было очень легко обнаружить.

При этом спонсоры, с которыми работали пиратские Telegram-каналы, до сих пор не забанены, как и ещё большое количество ориентированных на Италию пиратских сообществ. «Поэтому в ближайшее время ждём ещё одного раунда антипиратской борьбы», – подытоживает TorrentFreak.