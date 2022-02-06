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6 февраля 2022

Популярный портал iXBT внесён в реестр по слежке

Организаторами распространения информации (ОРИ) также признаны ещё шесть связанных с порталом сервисов.

Проводя очередной мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили, что на днях туда было внесено ООО «Аспект исследования и публикации», владеющее порталом iXBT.com:

reestr.rublacklist.net/distributor/109731

Кроме основного портала, в реестре также присутствует ещё шесть связанных с ним сервисов.

iXBT.com был создан в 1997 году и позиционирует себя как:

«...специализированный российский информационно-аналитический сайт с самыми актуальными новостями из сферы IT, детальными обзорами смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, компьютерных комплектующих, бытовой техники и устройств для ремонта, сада и огорода, программного обеспечения и периферийных устройств. На сайте ежедневно освещаются вопросы цифровых технологий и современных решений на их базе».

Это один их самых популярных интернет-порталов соответствующей направленности. iXBT.com представлен также в социальных сетях: Facebook (более 24 тысяч подписчиков), YouTube (162 тыс.), Twitter (почти 14 тыс.), «ВКонтакте» (больше 37 тыс.) и др.

 

Федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.

слежка за пользователями ФСБ 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации пакет Яровой

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