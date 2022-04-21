Госдума обобщит правовые нормы об «иноагентах»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудила подготовку нового законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Депутаты планируют обобщить правовые нормы об «иноагентах» и создать «единые стандарты и подходы» в отношении всех категорий. Например, вместо нескольких перечней будет один. Для всех «иноагентов» будет предусмотрена единая процедура выхода из реестра, возможно, по предложению Минюста, в упрощённом порядке.

Сейчас ведомство ведёт следующие реестры: НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физических лиц. Предполагается, что законопроект позволит включать в единый реестр и коммерческие организации — вне зависимости от того, российские они или зарубежные, рассказал один из думских собеседников РБК. Минюст также предлагает исключить маркировку «иноагентов» в соцсетях, она останется только при профессиональной деятельности.

В новом законе парламентарии также хотят ввести понятие «иностранного агента», «иностранного влияния», «иностранных источников» и «политической деятельности». Кроме того, Минюст должен будет указывать, на основании каких конкретно норм он принимает свои решения.

«При этом предусмотрено, что реестр будет содержать информацию, как о самих иноагентах, так и об аффилированных с ними лицах», — добавил депутат Василий Пискарёв.

Однако документ содержит не одни только послабления. Так, «иноагентам», как рассказал Пискарёв, тем же документом могут запретить преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производство информационной продукции для детей и подростков. По словам депутата, очень важным новым положением станет и запрет «иностранным агентам» инвестировать в предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:

«К ним, в частности, относятся производители вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых, и ряд других. Кроме того, законопроект предусматривает, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку».