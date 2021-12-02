Тамбовский суд сделал недоступным в России крупнейший маркетплейс рукоделий Etsy

По решению Октябрьского районного суда города Тамбова был заблокирован крупнейший международный маркетплейс хендмейда Etsy. Истцом выступил уваровский межрайонный прокурор Тамбовской области, обнаруживший, что кто-то из пользователей разместил реплику сумочек и бижутерии бренда Gucci.

reestr.rublacklist.net/record/1871301

Первыми на блокировку обратили внимание «Фонтанка» и автор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.

Поскольку блокировка происходит по HTTPS, для россиян недоступен сразу весь сайт...

...но главная проблема уже не в этом. Многие пользователи сервиса заметили, что Etsy перестал пускать тех, кто часто использует VPN, поскольку такие заходы можно принять за «подозрительная деятельность», и это приведет к блокировке уже со стороны маркетплейса. В горячий сезон предновогодних распродаж для многих это может стать ударом по бизнесу.

Пользователи сами пишут сейчас письма в Роскомнадзор с просьбой решить проблему.

Примечательно, что блокировка произошла только 1 декабря текущего года, а решение судом в Тамбове принято в июле 2019-го. Как следует из текста документа, владельца сайта на заседания попросту даже не пригласили (они попросту «не были установлены»).

UPD. Доступ к маркетплейсу восстановлен, т.к. сервис удалил страницу с репликами Gucci. Ссылка на портал вынесена из реестра запрещённых сайтов.