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2 December 2021

Тамбовский суд сделал недоступным в России крупнейший маркетплейс рукоделий Etsy

Причиной этому стало размещение кем-то из пользователей аксессуаров Gucci с возможностью доставки в пределах РФ, при этом заход через VPN чреват для пользователей блокировкой - сервис может расценить это как «подозрительную активность».

По решению Октябрьского районного суда города Тамбова был заблокирован крупнейший международный маркетплейс хендмейда Etsy. Истцом выступил уваровский межрайонный прокурор Тамбовской области, обнаруживший, что кто-то из пользователей разместил реплику сумочек и бижутерии бренда Gucci.

reestr.rublacklist.net/record/1871301

Первыми на блокировку обратили внимание «Фонтанка» и автор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.

 

Поскольку блокировка происходит по HTTPS, для россиян недоступен сразу весь сайт...

...но главная проблема уже не в этом. Многие пользователи сервиса заметили, что Etsy перестал пускать тех, кто часто использует VPN, поскольку такие заходы можно принять за «подозрительная деятельность», и это приведет к блокировке уже со стороны маркетплейса. В горячий сезон предновогодних распродаж для многих это может стать ударом по бизнесу.

Пользователи сами пишут сейчас письма в Роскомнадзор с просьбой решить проблему.

Примечательно, что блокировка произошла только 1 декабря текущего года, а решение судом в Тамбове принято в июле 2019-го. Как следует из текста документа, владельца сайта на заседания попросту даже не пригласили (они попросту «не были установлены»).

 

UPD. Доступ к маркетплейсу восстановлен, т.к. сервис удалил страницу с репликами Gucci. Ссылка на портал вынесена из реестра запрещённых сайтов.

149-ФЗ абсурд 139-ФЗ интернет-торговля интернет-магазины реплика бренда Gucci

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