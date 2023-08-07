Июльский дайджест преследований за слова: политики и активисты

Представляем первый июльский дайджест о преследованиях граждан за высказывания в интернете. В этой статье мы расскажем о политиках и активистах , в двух следующих — о людях творческих профессий (в том числе о блогерах и других публичных личностях) и обычных гражданах.

Административные наказания

В Йошкар-Оле был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики) в отношении активиста Сергея Мамаева.



Поводом для преследования послужил пост в поддержку Алексея Навального: в начале июня Мамаев сфотографировался на площади Ленина в футболке с надписью на английском языке с требованием освободить Навального, а затем разместил фото на своей странице во «ВКонтакте».



Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями в июне 2021 года.

Суд в Перми оштрафовал на 300 тысяч рублей «Центр исторической памяти» (правопреемник пермского «Мемориала») по делу о «дискредитации» российской армии (ч.1. ст. 20.3.3 КоАП).



Поводом для составления протокола могло стать обращение, опубликованное 24 февраля прошлого года на сайте пермского «Мемориала». Этот же домен сейчас использует «Центр исторической памяти».

На участника протестов в екатеринбургском сквере составили протокол по статье о «дискредитации армии». Речь про Евгения Старцева, которого ранее подозревали в повреждении забора в сквере и призывам к массовым беспорядкам. Ещё год назад молодой человек эмигрировал в США и активно ведёт соцсети, в том числе пишет <антиспецоперационные> посты. По требованию Генпрокуратуры «ВКонтакте» ранее заблокировала на территории России его личную страницу.

Против заместителя председателя псковского «Яблока» Льва Шлосберга возбудили административное дело по статье о «злоупотреблении свободой массовой информации» (ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ). По словам самого Шлосберга, поводом для составления протокола стал его эфир на ютуб-канале «Гражданин TV». В нём политик упомянул запрещённую в России организацию «Легион „Свобода России“».



Перед этим в офисе партии в Пскове прошёл обыск. Председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук полагает, что эти действия связаны с предстоящими выборами в Псковской области.



Это уже второй подобный визит в офис псковского «Яблока». 5 марта 2022 года силовики проводили в отделение партии «осмотр» с изъятием в рамках административного дела о «дискредитации» российской армии. Основанием для фактического обыска стал донос.



Месяцем ранее Лев Шлосберг был внесён Минюстом в реестр «иностранных агентов».

Судья Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская закончила рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова, который был обвинён в «дискредитации» российской армии за публикацию неизвестных на странице информационной инициативы «Qirim Gayesi».



Суд допросил лицо, составившее административный протокол, а затем признал правозащитника виновным. Согласно оглашенному в заседании постановлению, Абдурешиту Джеппарову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.



Также в суде был повторно допрошен первый понятой, который жаловался на проблемы с памятью. Он самостоятельно пришёл на заседание, сообщил, что все вспомнил и дал дополнительные показания.

На сайте Новоселовского районного суда Красноярского края опубликован протокол административного дела депутата Легостаевского сельсовета Аркадия Максимова. Ранее мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. В одной из социальных сетей Максимов написал, что «нацисты тоже использовали букву V».



Как следует из протокола, лингвисткой на суде выступила учительница русского языка и литературы. Именно она нашла в словах депутата дискредитацию российской армии:

«Ею проведено лингвистическое исследование, установлено, что комментарий «Тут главный намёк на то, что нацистскую символику V на рукаве, переняли наши недоумки для проведения спецоперации на Украине» <…> содержит лингвистические признаки дискредитации ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины в части сравнения символики «V» с символом нацистской Германии (немецкой символики). Учитывая публичный характер размещения указанных материалов, комментарии направлены на формирование у других пользователей социальной сети негативных образов Вооруженных Сил РФ и её политического руководства».

Сам Аркадий Максимов сказал на суде, что «считает ненормальным применять нацистскую символику в рядах военнослужащих при СВО», так как, по его мнению, буква V относится к символам нацистской Германии.

Силовики в Марий Эл задержали активиста Сергея Мамаева. Он сообщил, что провёл с полицейскими почти весь день. Они составили на Мамаева протокол о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).



Поводом стал пост в поддержку Алексея Навального. Мамаев сфотографировался в футболке с надписью Free Navalny на площади Ленина Йошкар-Олы. В день акции его не задержали. Пост с фото активист разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Вечером 14 июля протокол должен был рассмотреть городской суд Йошкар-Олы. Заседание не состоялось из-за отсутствия заключения эксперта.

Сотрудники ФСБ пришли к бывшему администратору националистического паблика «НАЦДЕМ». Силовиков заинтересовала опубликованная в паблике картина «Соединённые штаты Сибири» художника Дамира Муратова. Администратору группы вменяют административную статью о «возбуждении ненависти либо вражды» (ст. 20.3.1 КоАП). К делу подшили больше 40 листов А4 с его комментарии. При этом сам паблик во «ВКонтакте» не действует с конца 2022 года.

В отношении 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова возбуждено дело о «дискредитации» ВС РФ. Сам он полагает, что поводом для этого стало обращение в МВД.



«Административный материал поступил в отдел по московскому району Измайлово. Дальше уже будем разбираться. В ближайшее время я пойду с адвокатом в полицию, чтобы понять, какие конкретно высказывания или заявления пытаются признать дискредитацией», — заявил Квачков.

Материалы его дела уже отправлены в Тверской районный суд Москвы.

Роскомнадзор составил протокол об отсутствии маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ) в отношении ярославского ЛГБТ-активиста Ярослава Сироткина. Он получил штраф в размере 40 тысяч рублей.



Сироткин написал, что не будет судиться с Роскомнадзором и платить государству. Он объяснил, что не хочет тратить время правозащитников и «подкармливать ведомство, которое ведёт войну со свободой слова и убеждений».



«Я просто не признаю и отказываюсь выполнять законы, которые идут в разрез с моей совестью и гражданскими убеждениями», — заявил активист.

Экс-депутата Псковской гордумы Дмитрия Пермякова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ за посты в Facebook.

Дзержинский суд Перми назначил очередной штраф экс-депутату Константину Окуневу. Он заплатит 250 тысяч рублей за распространение информации, оскорбляющей органы государственной власти (ч. 5 ст. 20.1 КоАП).



Поводом стал пост в соцсети «ВКонтакте». Окунев опубликовал его в мае 2023 года. В нём оппозиционер негативно высказался про Владимира Путина.



Защита требовала прекратить производство по протоколу.



Штраф стал для Окунева восьмым с начала «спецоперации». Два судебных решения связаны с оскорблением президента. Без учета последнего решения общая сумма штрафов оппозиционера составила 287 тысяч рублей.

В Тамбове силовики выдали предостережение Андрею Полякову. Они усмотрели в его высказывании оскорбление памяти Космодемьянской. Поводом стало поздравление Алексея Навального с днём рождения.



Поздравление Поляков записал в сквере у памятника Космодемьянской. Активист назвал Навального «как минимум не меньшим героем», чем советская партизанка. Поляков сказал, что Навальный, как и Космодемьянская, «борется с фашизмом».



В мае Полякова оштрафовали на 30 тысяч рублей по доносу некого Григория Явлинского, но не из партии «Яблоко». Тамбовчанина признали виновным в «дискредитации» армии из-за репоста статьи Навального «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране».



В конце июня силовики составили на Полякова протокол о производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) из-за бело-сине-белой аватарки в телеграме.

Защитники станицы Полтавской в Краснодарском крае, около которой хотят построить свалку, выпустили видео, в котором попросили Александра Лукашенко провести переговоры с Путиным по поводу мусорного полигона. Когда один из активистов Сергей Сальников возвращался в станицу из Краснодара, его задержали люди в форме.



«Я им сказал, что моему отцу очень плохо, он онкобольной, везу его после химиотерапии, но они сказали, что ничем помочь не могут, им сказали меня задержать. Отцу становилось всё хуже. После моих требований, чтобы отцу оказали помощь или дали мне возможность отвезти его домой, они сказали, что могут только доставить нас обоих в отдел полиции Красноармейского района», — рассказал Сальников изданию «Кавказский узел».



В итоге сотрудники МВД отвезли домой отца Сергея, а мужчину доставили в суд. Но заседание не состоялось — у Сальникова нет адвоката. На активиста выписали протокол об «организации несогласованной акции».

Уголовное преследование

Во Владивостоке суд назначил психиатрическую экспертизу активисту Сергею Тохтееву, на которого завели уголовное дело о «дискредитации» российской армии. В психиатрический диспансер его отправят на 30 дней, об этом ходатайствовал следователь.

Тохтеев находился под домашним арестом и подпиской о невыезде. Всего на активиста было заведено пять уголовных дел о повторной «дискредитации» российской армии, которые позже объединили в одно производство (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом для дела стали его посты во «ВКонтакте» против «спецоперации».

Против жителя Печорского района Псковской области, марафонца Владимира Сухорукова возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В апреле его уже штрафовали на 35 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» вооружённых сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом для дела стали публикации в соцсетях.



Суд посчитал, что Сухоруков нарушил закон, когда поставил себе на аватарку в соцсетях фотографию в цветах украинского флага с надписью «Я россиянин против <спецоперации>». Помимо этого, марафонец публиковал критикующие Владимира Путина комментарии и поставил в личный статус в соцсетях фразу «Банду Путина под суд. Под международный трибунал».

Тульский областной суд ужесточил наказание жителю Ефремова Алексею Москалёву, осужденному в конце марта по делу о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). К двум годам колонии ему добавили запрет на администрирование интернет-ресурсов на тот же срок. Защита пообещала обжаловать решение областного суда.

Черновский районный суд Читы в Забайкальском крае приговорил местного жителя Михаила Романова к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком по ч. 1 ст. 280.3 (повторная дискредитация российской армии), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму, размещённые в интернете). Уголовное дело против Романова поступило в суд 30 мая 2023 года.

Что стало поводом для уголовного преследования, неясно. Однако ранее Романова наказывали по трём статьям КоАП: высказывания в некой соцсети о представителях правоохранительных органов, содержащие в том числе «признаки оправдания насильственных действий» в их отношении (2021 год); в июле 2022 он был оштрафован на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии после того, как прокомментировал новость в сообществе «Новости Забайкальского края»; в декабре 2022 года его оштрафовали за демонстрацию нацистской символики в «Одноклассниках».

В связи с розыском в России был задержан и арестован казахстанской полицией, затем на 72 часа отправлен в ИВС города Астаны тульский активист Андрей Павлов. В России он заочно арестован по уголовной статье 280.3 («дискредитация» вооружённых сил). Позже он был отпущен.



Андрей Павлов, инвалид второй группы, прибыл в Казахстан в конце прошлого года. Казахстанское международное бюро по правам человека оказывало ему юридическую помощь в связи с задержанием. В ИВС Павлов подал ходатайство о присвоении ему статуса беженца.

Обвинение подало апелляционную жалобу на приговор экс-главе штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Сотрудник прокуратуры Олег Орлов потребовал ужесточить наказание. Обвинитель выступил за увеличение срока на 2,5 года.



14 июня Лилия Чанышева получила 7,5 лет колонии. Суд в Уфе признал активистку виновной в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ), создании организации, нарушающей права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), и участии в экстремистском сообществе (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ).



Защита Чанышевой подала апелляцию на приговор, потребовав оправдать активистку.

В отношении бывшего военного психолога из Москвы Тимофея Руденко возбудили уголовное дело из-за комментариев в Telegram о воюющих за Украину чеченских добровольцах.



Руденко обвиняют в оправдании терроризма и призывах к нему (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, нарушающие закон комментарии бывший военный оставил весной 2022 года в телеграм-канале, посвященном военным действиям в Крыму и случаям диверсий на полуострове.

В середине июля Руденко также был арестован на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Это пятый с начала года арест активиста.

Головинский районный суд Москвы начал рассматривать по существу дело о «дискредитации» армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ) против сопредседателя «Мемориала», правозащитника Олега Орлова. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост Олега Орлова в фейсбуке. Сейчас правозащитник находится под подпиской о невыезде. Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов присоединился к процессу в качестве общественного защитника Орлова.

СК возбудил уголовное дело против красноярца Александра Капустина из-за комментария в чате в телеграм-канале издания NGS24.RU. Там мужчина критиковал «спецоперацию» и Путина, а одного мобилизованного назвал «оккупантом» и «военным преступником»:

«Вчера позвонил следователь, пригласил в следственный отдел. Про меру пресечения пока ничего не говорили. Сказали, что сначала проведут обыск, потом отправят на лингвистическую экспертизу».

По статье о «повторной дискредитации армии» Капустину грозит до 5 лет лишения свободы. Активиста называют «самым протестующим красноярцем»: в прошлом году он как минимум 10 раз выходил на <антиспецоперационные> пикеты.

Судья Басманного районного суда Москвы Наталия Дударь заочно арестовала оппозиционера Владимира Милова на два месяца с момента его задержания в России. Его обвиняют по делу о распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти путём распространения ролика «Преступления Путина» на канале «Навальный Live».

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол. Об этом сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России:

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России».

«Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтёр правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо», признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», — рассказали в ФСБ.



В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

ЕСПЧ коммуницировал коллективную жалобу, в том числе калужского активиста Ивана Любшина, отбывающего пятилетний срок в колонии за комментарий о подрыве студенна Жлобицкого в Архангельском ФСБ.



Как сообщил нам его отец, это лишь одна из жалоб, направленная активистом в Страсбург.

Псковского предпринимателя Антона Бойдова оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. За что именно на него составили протокол, не уточнили. «Что-то где-то лайкнул, сами знаете, всякое бывает», — сказал изданию «Псковская губерния» сам Бойдов.



Бойдов — директор и совладелец рекламного агентства «Р-Профи», которая, например, печатала «Календарь значимых событий Избирательной комиссии Псковской области на 2022 год» и делала сувенирную продукцию в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020».

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал политика Анастасию Брюханову. Ранее МВД объявило экс-мундепа в розыск. Против нее возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Однако на сайте суда указана статья 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте).

Сотрудники ФСБ задержали, а суд по их ходатайству отправил в СИЗО на два месяца бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков), руководившего в последнее время «Клубом рассерженных патриотов».



По обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч.2 ст.280), одному из создателей движения «Новороссия» грозит пятилетний срок.



В своём телеграм-канале Гиркин остро критиковал руководство РФ, Генштаб, Министерство обороны, а также главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По факту преследования Стрелкова-Гиркина «Мемориал» и Amnesty International заявили, что не признают его политзаключённым, поскольку им были совершены насильственные преступления, сам он призывал к таким преступлениям и является военным преступником, «на руках которого кровь».

Вадима Останина, бывшего координатора штаба Навального в Барнауле, приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Его обвиняли в участии в экстремистском сообществе: российские власти считают таким сообществом уже не существующие штабы Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией, объявленные экстремистскими в 2021 году. Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в России соратникам Навального.

В суд поступило уголовное дело против жителя Красноярского края. Его обвиняют в «повторной дискредитации» армии и в «оскорблении» судьи. Речь идет о жителе поселка Балахта Георгии Зыкове, против которого возбуждено дело сразу по двум уголовным статьям. Мужчина активно высказывался в соцсетях о «спецоперации» в Украине, а также расследовал хищения местных чиновников.



Дело об оскорблении судьи следователи возбудили после публикации видео во «ВКонтакте». Зыков рассказал, что мировая судья судебного участка № 7 Балахтинского района Наталья Привалихина «состоит в организованной преступной группе и принимает незаконные решения при рассмотрении гражданских дел».



Уголовное дело о повторной «дискредитации» против Зыкова возбудили после публикаций, в которых он называл «спецоперацию» захватнической и говорил, что Россия «уничтожает генофонд». В мае 2022 года суд уже штрафовал мужчину за посты против «спецоперации» и за то, что он просил прощения у народа Украины.

Белгородского монаха приговорили к 5 годам по делу о призывах к терроризму. Силовики задержали монаха Илариона в октябре в селе Хохлово. Знакомая монаха рассказала, что задержание могло быть связано с его <антиспецоперационной> позицией. В соцсетях он публиковал посты против пропаганды и поддерживал ВСУ.

К жителю Екатеринбурга Сергею Власову пришли с обыском силовики и изъяли технику.

По словам мужчины, во время обыска силовики оскорбляли его и угрожали составить протокол по статье о «неповиновении полиции». Копии протоколов обыска ему не выдали.

Силовики пришли с обыском к из-за того, что он регистрировался в «Умном голосовании», участвовал в <антиспецоперационных> акциях и был в чате, связанном с лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым, которая признана экстремистской организацией.

Приговор Владимиру Кара-Мурзе оставлен без изменений — 25 лет лишения свободы. Оппозиционный политик обвинялся в госизмене, «фейках об армии» и сотрудничестве с «нежелательной организацией». Заседание апелляционного суда было закрытым. Прессу и слушателей пустили только на оглашение решения.

Иные методы давления

Доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова уволили из вуза из‑за статуса «иностранного агента», сообщил сам преподаватель.



Он также опубликовал соответствующий приказ за подписью проректора Андрея Федянина. Основанием для увольнения указан закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».



В конце июня Минюст внес доцента в реестр «иноагентов», что подразумевает запрет на преподавательскую деятельность. Однако, по словам Лобанова, закон не обязует вуз именно увольнять сотрудника с таким статусом — его могут перевести на должность, не связанную с преподаванием.

«Сбербанк» заблокировал счета активистов, которые собирали деньги на помощь украинским беженцам. О блокировке своего счёта сообщила петербургская журналистка Галина Артеменко, которая второй год помогает беженцам из Украины.



Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский также рассказал, что «Сбербанк» заблокировал счета священника Григория Михнова-Вайтенко, волонтёра Егору Захарову и других людей с антивоенной позицией. Они собирали пожертвования на помощь беженцам.



Галина Артеменко рассказала, что обратилась в «Сбербанк» с просьбой разблокировать счета. Но там ответили, что она «занималась сборами на сомнительные цели»:

«Да, я покупала лекарства, еду, вещи для беженцев из Украины. Второй год этим занимаюсь. Это, естественно, для вас «сомнительные цели».

Депутат Борис Вишневский сказал, что связался с руководством петербургского «Сбербанка» и поручился за активистов. Там сказали, что счета заблокировала автоматическая программа, которая сочла подозрительными много переводов на одну карту.

У родителей редактора независимого издания «Протокол. Самара» Сергея Подсытника прошёл обыск по уголовному делу о «фейках». Сам журналист уже полтора года находится вне России. Его родителям силовики предъявили постановление на обыск судьи Промышленного районного суда Самары.



О возбуждении уголовного дела силовики сообщили отцу журналиста в мае, тогда обоих родителей Подсытника вызывали на допрос. В июне мужчину объявили в розыск. До этого отца Подсытника вызывали в Следственный комитет.



Редакция «Протокол. Самара» предполагает, что поводом для преследования Подсытника могло стать расследование обстрела здания ПТУ в Макеевке Донецкой области, которое журналисты провели совместно с проектом «Самара против <спецоперации>».

«ВКонтакте» заблокировала страницу одного из инициаторов челябинского референдума по прямым выборам мэров. Заблокировать профиль юриста Василия Московца потребовала Генпрокуратура. Администрация соцстети и надзорное ведомство не обосновали решение. Московец обратился с запросом по этому поводу в Генпрокуратуру.



Юрист вошёл в состав инициативной группы, которая подала заявку на референдум за возвращение прямых выборов мэров городов Челябинской области и депутатов гордумы Челябинска. В 2022 году Московец вместе с группой юристов добился разрешения проводить митинги в трех скверах города.



По требованию Генпрокуратуры в Челябинской области «ВКонтакте» заблокировала и страницу активиста «Левого фронта» из Магнитогорска Олега Ковалёва.



Василий Московец больше известен в Челябинске как экоактивист и создатель движения «СтопГОК», которое выступает против строительства небезопасного с экологической точки зрения предприятия в посёлке Томино. В 2017 году Московцу позвонил Президент РФ Владимир Путин, пообещав поддержку активистам. Тем не менее на сегодняшний день Томинский ГОК функционирует, а на его территорию не пускают даже журналистов.

Первокурсницу СПбГУ вызвали на комиссию по этике за то, что она выступила в защиту отчисленных студентов (они против «спецоперации»). Высказывания Александры Зайцевой во «ВКонтакте» в вузе сочли «несовместимыми с высоким статусом студента». Девушка рассказала в посте об отчисленных студентах доцента истфака Белоусова, а также раскритиковала однокурсников, одобряющих действия России в Украине. Выяснилось, что кто-то из них написал на Зайцеву анонимный донос ректору, будто бы она «выразила пренебрежение к патриотически настроенным гражданам нашей страны». Теперь ей грозит отчисление.

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Тренд, заданный в феврале 2022 года, особо не изменился — по-прежнему в списке поводов для привлечения к ответственности превалирует «армейская» тема. Однако нельзя не заметить, что количество уголовных дел растёт, хотя буквально несколько месяцев назад «административок» было явно больше.



Давление со стороны работодателей, профессиональных доносчиков и других «доброжелателей» также заметно выросло.