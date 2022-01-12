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12 January 2022

Минюст внёс приложение «JW Library» в реестр экстремистских материалов

Возможно, это первая программа для мобильных устройств, попавшая в данный список.

Проводя мониторинг реестра экстремистских материалов, мы обнаружили, что Минюст внёс туда мобильное приложение «JW Library», которое принадлежит запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы».

Инициатором внесения в данный список вышеупомянутого ПО выступила прокуратура Санкт-Петербурга.

Надзорное ведомство, обратившееся в суд с иском в защиту прав неопределённого круга лиц, заявило, что в приложении содержатся доступные для свободного просмотра и скачивания информационные материалы религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанные в судебном порядке экстремистскими и запрещёнными на территории Российской Федерации, внесёнными в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

Владельцем приложения является американское «Общество Сторожевой Башни, Библии и трактатов Пенсильвании», а в качестве сайта-разработчика указан портал, ссылка на который заблокирована ещё в 2013 году решением Центрального районного суда города Твери (истцом тогда также выступила местная прокуратура).

Судя по всему, это первое мобильное приложение, признанное в России экстремистским. Вообще программное обеспечение вносилось туда и ранее, но это также был единичный случай.

Мобильное приложение иеговистов с Библией питерская прокуратура решила удалить из  App Store и Google Play ещё в 2020 году, но на данный момент «JW Library» пока доступно в обоих магазинах.

экстремистские материалы Минюст реестр Свидетели Иеговы приложение ст.202

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