Блогеров обязали регистрировать все интеграции через операторов рекламных данных

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Роскомнадзор разъяснили блогерам, как работает новый закон о маркировке интернет-рекламы, который вступил в силу 1 сентября текущего года.

Если они размещают какую-либо рекламу или интеграции, то считаются рекламораспространителями и обязаны передавать данные о рекламном сообщении.

Сбор данных осуществляется через посредников — операторов рекламных данных (ОРД) («Лаборатория разработки» «Сбера», «Яндекс Оператор Рекламных Данных», «ВК Рекламные Технологии», «Озон орд» и другие).

Если блогер размещает рекламу на своем канале, он всегда будет считаться рекламораспространителем, говорится в разъяснении ассоциаций, то есть обязан подавать в ОРД определенный перечень данных. Взаимодействовать с оператором можно лично или через рекламное агентство.

Любой креатив необходимо регистрировать через ОРД. Там присваивают рекламе токен, и только после этого ее можно публиковать. Для каждого формата маркировка будет разной, но известно, что токен необходимо размещать в тексте поста или под ним так, чтобы номер можно было скопировать, уточняют ассоциации.

Согласно разъяснениям Роскомнадзора и АРИР, маркировать необходимо всю рекламу: и размещенную до 1 сентября (если срок договорного размещения еще не истек), и ту, которая запускается в настоящий момент. Интеграции, опубликованные до 1 сентября, с уже истекшим сроком договорного размещения регистрировать и маркировать не нужно.

Визуальные материалы и ролики формата «Истории» также нужно будет маркировать «текстовым идентификатором» в виде erid=XXX. Под учет попадают в том числе так называемые «кружки» в Telegram. При этом нужно маркировать и следующее за «кружком» сообщение или ответ на него. Это должно иллюстрировать связность сообщений, указано в пояснении.

Некоторые опрошенные «Ъ» эксперты опасаются, что маркировка у блогеров существенно снизит нативность легальной рекламы и увеличит долю серого рынка.



«Маркировка фактически убивает нативность и по сути блогерское направление»,— категоричен один из собеседников издания на рекламном рынке. «Безусловно, заказчик всегда хочет, чтобы его интеграция выглядела максимально нативно и без пометки "реклама"»,— подтверждает гендиректор PR development Алла Аксенова. Многие блогеры «могут начать проводить рекламные кампании в черную», добавляет основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев.



Закон о маркировке уже негативно сказался на сегменте, утверждает digital-директор «Михайлов и Партнеры» Сергей Стукалов: «На фоне неопределенности с регламентирующими документами мы видим снижение рекламной активности у компаний, которые боятся сделать ошибку».



С другой стороны, большая часть аудитории уже и так хорошо распознает рекламные интеграции в ленте блогера, полагает руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева: подписчики будет принимать решение, смотреть ли рекламу, основываясь на ее качестве, креативном заходе или своем персональном интересе в этой категории продукта.



Скорее всего, в долгосрочной перспективе поправки к закону о рекламе серьезно не повлияют на интерес рекламодателей к блогерскому сегменту, надеется руководитель российского подразделения партнерской сети Admitad Екатерина Бибик: «Но переходный период может значительно увеличить сроки подготовки рекламных материалов, что негативно скажется на объемах блогерского сегмента на рекламном рынке».



«Если раньше блогерский контент выпускался вскоре после утверждения рекламодателем, то теперь в тайминг нужно закладывать процесс маркировки и регистрации креатива, то есть получения токена. Выход контента день в день теперь становится почти невозможным»,— согласна руководитель диджитал спецпроектов в спорте, гейминге и инфлюенс-маркетинге ГК «Родная речь» Мария Лиховид.