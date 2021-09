Искусственный интеллект в камерах Amazon фиксирует несуществующие нарушения водителей

Водители доставки Amazon пожаловались на камеры наблюдения, установленные в их фургонах. Дело в том, что встроенный в камеры искусственный интеллект (ИИ) наказывает их за ошибки, которых они не совершали, вследствие чего водители теряют бонусы и дополнительную оплату за безопасное вождение.

Amazon delivery drivers say that rather than encouraging safe driving, the company's surveillance cameras regularly punish them for so-called "events" that are beyond their control or don't constitute unsafe driving. https://t.co/XUOQYAFt46