В Москве хотят подключить камеры ТЦ к городской системе видеонаблюдения

Московская мэрия решила обязать торговые центры к 20 октября подключить камеры на входах к городской системе видеонаблюдения. Об этом сообщает «Ъ». Такая мера необходима для усиления контроля соблюдения масочного режима, говорят власти. Из инструкции для ТЦ следует, что разрешение камеры должно быть не ниже 720p, частота кадров — 15–25 к/с. Получив доступ к камерам на входах, мэрия сможет отслеживать площадки, допускающие людей без масок, и останавливать работу ТЦ.

Московские власти выдвигали тезис о необходимости подключать коммерческие камеры внутри торговых центров к единому центру хранения данных (ЕЦХД) ещё в прошлом году. Однако половина ТЦ прошлогоднее требование не выполнила. По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, в среднем на один торговый центр приходится 5–6 камер. Если к ЕЦДХ подключить ещё 300 ТЦ, то на выходе получится 1,5–1,8 тыс. камер. Всего в столичную систему видеонаблюдения входит более 206 тыс. камер.

В IVA Cognitive полагают, что дополнительных рисков с точки зрения безопасности интеграция не создаст. Однако полностью исключить риски безопасности в сетевых системах видеонаблюдения просто невозможно, считают в «Группы Т1». Помимо контроля за происходящим в ТЦ, подключение к их камерам даст властям также возможность выявлять москвичей, которые не надевают маски, говорят в IVA Cognitive. Но для хорошей работы системы, достаточной для автоматического оформления штрафов, необходимо обеспечить качественное изображение с камеры и очень хорошую базу фотографий, отмечают в компании.

«Камера фиксирует всех входящих без масок, далее система может сверять полученные изображения с лицами из базы мэрии», — поясняет эксперт по системам безопасности IT-компании «Крок» Артём Романов. Однако выписать штраф можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе. Релевантной же базы лиц всех жителей города, по словам эксперта, пока не существует.

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