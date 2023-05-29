Казахстан остаётся привлекательным направлением для покинувших Россию компаний

Республика Казахстан (РК) продолжает работать над привлечением компаний, объявивших об уходе из России. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Республики Алмас Айдаров. По его словам, приглашение на переезд производства в РК получила 401 компания, с 67 из которых сейчас ведутся переговоры, а ещё 25 уже переехали.

Среди компаний-релокантов — социальная сеть TikTok и сервис пассажирских перевозок InDriver. 20 июля в Алматы производственную площадку открыла американская корпорация HoneyWell, специализирующаяся на производстве аэрокосмического оборудования. Региональное представительство компании также перебралось из России в Казахстан.

Создание благоприятных условий для прихода международных компаний — поручение президента Казахстана Касым-Жомата Токаева.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — заявил Токаев летом 2022-го.

Алмас Айдаров выделяет наличие готовых производственных площадок как конкурентное преимущество Казахстана, так как «никто не может себе позволить строиться с нуля».

«Компании, привыкшие к русской среде, к русскому языку, им ментально проще сюда перенестись, здесь все говорят по-русски очень свободно, законодательства похожие, плюс у нас общий экономический союз: товары, рабочая сила, услуги свободно перемещаются между нашими странами. Логически удобнее сюда», — отметил Айдаров.