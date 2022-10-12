В Казахстане в первом чтении принят законопроект о криптовалютах и майнинге

Мажилис Казахстана (нижняя палата парламента) принял в первом чтении проект закона «О цифровых активах в Республике Казахстан», цель которого — создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

Депутаты подготовили отраслевой законопроект о цифровых активах Республики Казахстан и четыре сопутствующих нормативных акта. Все торговые операции с криптовалютой предполагается проводить на базе Международного финансового центра «Астана» во избежание рисков для финансовой системы.

«Криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, и ее оборот запрещен в стране. В создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт — казахстанские криптобиржи», — заявила член комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Екатерина Смышляева.



Согласно представленным ей неофициальным данным, более 1 млн жителей Казахстана зарегистрированы на международных биткоин-биржах. Одновременно с этим, по ее словам, граждане прибегают к услугам черных обменников.

«Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финансового мониторинга и, согласно проекту, будут интегрированы с информационными системами комитета госдоходов», — подчеркнула Смышляева.

Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана. До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами.

«Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения», — сказала Смышляева.

Она пояснила, что частью экономики станут и майнинг-пулы. Деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулировать и лицензировать министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. При этом, начиная с 2024 года, майнеров обяжут обменивать до 75% своего капитала на местных торговых платформах для поддержания их деятельности.

Создается реестр майнингового оборудования для пресечения работы нелегальных дата-центров. Также законопроекты вводят контроль за энергопотреблением майнинга, а министерство энергетики получает компетенции по квотированию объемов электроэнергии в зависимости от баланса системы.



«Это открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источниках энергии», — пояснила член комитета мажилиса.



Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт планируется взимать корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула и процент с операций на криптобиржах. По словам Смышляевой, новые правила позволят «переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов майнинга». В числе прочего законопроекты прописывают регулирование рынка обеспеченных цифровых активов, рассматривающихся в качестве цифрового аналога ценных бумаг.



Работа над нормативными документами продолжится в профильном комитете мажилиса.