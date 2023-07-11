Расширен перечень объектов критической информационной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в законодательство «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)»:
Соответствующий документ выложен на федеральном портале нормативных правовых актов.
Как пояснял член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Вайнберг, закон позволит «реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы».
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.