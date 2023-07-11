Расширен перечень объектов критической информационной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в законодательство «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)»:

к объектам КИИ теперь относятся также информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

к субъектам КИИ добавлены госорганы, госучреждения, юрлица и ИП, которым на праве собственности, аренды или на ином основании принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Соответствующий документ выложен на федеральном портале нормативных правовых актов.



Как пояснял член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Вайнберг, закон позволит «реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы».