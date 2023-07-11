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Новости
11 July 2023

Расширен перечень объектов критической информационной инфраструктуры

Соответствующий закон подписал Президент Путин. Теперь в этот перечень объектов КИИ входят системы в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в законодательство «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)»:

  • к объектам КИИ теперь относятся также информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
  • к субъектам КИИ добавлены госорганы, госучреждения, юрлица и ИП, которым на праве собственности, аренды или на ином основании принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Соответствующий документ выложен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как пояснял член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Вайнберг, закон позволит «реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы».

187-ФЗ КИИ 193-ФЗ КИИ критическая информационная инфраструктура кибератаки недвижимость 312-ФЗ

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