«Синема Парк», «Друг на час», QR’ME и Katya расскажут о своих пользователях ФСБ

Новое пополнение в реестре ОРИ — сразу четыре интернет-платформы были внесены в него, причём есть среди новичков достаточно крупные компании.

Наиболее заметно на фоне остальных здесь выделяется крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема Парк»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109769

В сеть входит 75 площадок в 30 городах. На данный момент в активе киносети 636 залов, то есть практически каждый 7-й зал в России, говорится на официальном сайте компании.

На сайте сервиса есть регистрация, которую можно осуществить по номеру телефона, электронной почте, либо через аккаунты VK, Facebook и Google. Приложение «Синема Парка» в Google Play скачало более полумиллиона пользователей, в AppGallery от Huawei сервис насчитывает 172 тысячи скачиваний. Ссылка на App Store уже не работает.

У компании есть Регламент защиты информации о пользователях, где сказано, что пользователь, «регистрируясь и осуществляя доступ к Интернет-ресурсу, ознакомлен с настоящим Регламентом, выражает свое согласие с ним и принимает на себя указанные в нем права и обязанности».

«Предоставляя свои персональные данные Компании, пользователь дает свое согласие на их обработку Компанией в целях предоставления ему возможности доступа к содержанию и иному наполнению Интернет-ресурса, регистрации на них и их использования в рамках любого доступного функционала», – сказано в Регламенте.

Там же говорится о том, что пользователь может отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив компании заявление в бумажной или электронной форме. Доступ к данным пользователей, согласно Регламенту, имеют те лица, права и обязанности которых по доступу к соответствующей информации установлены федеральными законами Российской Федерации.

«Официальная соцсеть Ассоциации блогеров и агентств» QR`ME также внесена в перечень ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109767

Владельцы позиционируют её как российскую соцсеть, где стать популярным может каждый. На сайте предлагается просканировать QR-код, который «можно прикрепить к профилю аккаунта, фотографии или посту, анонсу мероприятия или видеоролику и разместить на эксклюзивном мерче от QR`ME».



Приложение соцсети есть в App Store, в Google Play оно имеет более 50 тысяч скачиваний, 24 тысячи установок из AppGallery. Есть программа и российском магазине приложений RuStore.



В Политике конфиденциальности пользователей предупреждают о сборе персональных данных, куда входят, имя, фамилия, дата рождения, номер мобильника, адрес электронной почты и некие «Дополнительно предоставляемые данные Пользователями по запросу Администрации Социальной сети».



«Ваши данные хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка данных необходима в связи с исполнением требований законодательства», – сказано в Политике.

Сервис «Друг на час» предлагает анонимные знакомства «18+», а также бесплатное общение и чат:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109768

Приложение «Друга на час» уже недоступно в Google Play, но в Rustore и ещё одном российском магазине приложений, NashStore оно присутствует.

Недоступным оказалось и пользовательское соглашение, выложенное на сайте платформы.

Позиционирующая себя децентрализованный интернет на основе блокчейна компания REChain также зарегистрировалась в реестре ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109766

В карточке участника реестра отдельно отмечены мессенджеры REChain («Приватное и защищённое будущее») и Katya (многофункциональная социальная блокчейн-платформа с искусственным интеллектом).

Обе программы доступны в App Store, Google Play, а также их можно скачать для MacOS, Windows, Linux и в apk для Android.

На сайте есть Политика конфиденциальности, которая больше выглядит как «продвигающий текст» и там мало что понятно относительно работы с пользовательскими данными.

Сервисы, которые вносятся в реестр ОРИ, получают целый ряд обязанностей. Они должны сохранять информацию о всех действиях и взаимодействиях пользователей, передавая её ФСБ по первому требованию.

С вступлением в силу «пакета Яровой», организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовым органам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки.

Поэтому мы рекомендуем своим подписчикам тщательно оценить все риски при использовании сервисов, которые внесены в соответствующий реестр.