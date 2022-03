Одна из крупнейших в мире точек обмена трафиком LINX отключила Ростелеком и МегаФон

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange) отключает ключевых российских операторов связи «Ростелеком» и «Мегафон» от международного обмена. Об этом сообщил глава украинского Минцифры Михайло Фёдоров, затем подтвердил журналист Reuters Рафаэл Саттер, ретвитнув скриншот письма за подписью председателя компании Питера Кнука. По его словам, он обратился в компанию и та ответила утвердительно на его запрос:

I've confirmed that this letter is genuine with @LINX_Network.



One of the largest Internet exchanges in the world has locked out two of Russia's leading telecom companies. https://t.co/VyWp0kLJK7