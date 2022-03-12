Одна из крупнейших в мире точек обмена трафиком LINX отключила Ростелеком и МегаФон

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange) отключает ключевых российских операторов связи «Ростелеком» и «Мегафон» от международного обмена. Об этом сообщил глава украинского Минцифры Михайло Фёдоров, затем подтвердил журналист Reuters Рафаэл Саттер, ретвитнув скриншот письма за подписью председателя компании Питера Кнука. По его словам, он обратился в компанию и та ответила утвердительно на его запрос:

I've confirmed that this letter is genuine with @LINX_Network.



One of the largest Internet exchanges in the world has locked out two of Russia's leading telecom companies. https://t.co/VyWp0kLJK7 — Raphael Satter (@razhael) March 11, 2022

Отмечается, что соответствующее решение было принято с учетом ситуации в Украине и введения санкций против лиц и компаний, которыми они владеют.

«Теперь трафик пойдет через Азию, так что ожидаются джитеры, задержки, падения пингов», — написал Фёдоров в своём Telegram.

Российские компании больших проблем в произошедшем не видят. По словам «Мегафона»:

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов».

В пресс-службе «Ростелекома» также отметили, что трафик компании на LINX невелик, его потеря не критична для компании.