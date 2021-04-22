Количество «экстремистских преступлений» выросло за счёт публичных высказываний

Судебный департамент Верховного суда РФ опубликовал статистику применения статей УК и КоАП за 2020 год, на основе которой информационно-аналитический центр «Сова» приводит данные, касающиеся применения положений о публичных высказываниях и запрещенных организациях, о распространении запрещенных материалов и символики.

Официальная статистика Судебного департамента Верховного суда в сфере борьбы с экстремизмом за 2020 годhttps://t.co/DjnujshIaC pic.twitter.com/RU8mtkXFuR — СОВА (@sova_center) April 21, 2021

«По данным департамента, в 2020 году по интересующим нас уголовным статьям были осуждены 504 человека против 432 осужденных за 2019 год, то есть примерно на 16% больше, чем годом ранее. Это результат роста количества преследований во втором полугодии 2020 года», — пишет «Сова».

Из осужденных в 2020 году 318 человек (в 2019 году – 244) были осуждены по статьям, карающим за разного сорта публичные высказывания (ст. 282, 280, 280.1, 205.2, 354.1, ч. 1 148 УК), а 186 (в 2019 году – 188) – за создание экстремистских или террористических сообществ и продолжение деятельности организаций, которые были запрещены как экстремистские или террористические (ст. 282.1, 282.2, 205.4, 205.5). В связи с этим, «Сова» отмечает следующее:

«Таким образом, прирост в 2020 году произошел за счет осужденных за высказывания. Здесь, чтобы избежать двойного учета обвинений по этим статьям, мы привели данные лишь по основной статье обвинения; ниже, для каждой статьи в отдельности будет приведено суммарное число осужденных по ней – то есть и тех, у кого она была основной в обвинении, и тех, кому по этой статье было предъявлено дополнительное обвинение».

Наибольшее число уголовных приговоров за пропаганду в 2020 году было вынесено по ст. 280 УК (призывы к экстремистской деятельности), число приговоров по этой статье продолжает расти: были осуждены 184 человека, в то время как за весь 2019 год – 145.



Далее следует ст. 205.2 УК о пропаганде терроризма – 174 осужденных в 2020 году против 126 человек за 2019 год, то есть и здесь цифры растут.



Количество осужденных по иным пропагандистским статьям значительно меньше: по ст. 2801 о призывах к сепаратизму в первом полугодии 2020 было вынесено четыре приговора (в 2019 году – столько же). Десять человек были осуждены по ст. 354.1 о реабилитации нацизма, годом ранее таких было двое.



Двоим был вынесен приговор по ч. 1 ст. 148 УК об оскорблении чувств верующих. Обвинительных приговоров по ч. 2 ст. 148 в 2020 году суды не выносили, но один обвиняемый был отправлен на принудительное лечение. Для сравнения, в 2019 году по чч. 1 и 2 ст. 148 УК были осуждены три человека.



По ст. 282 УК (возбуждение ненависти) были осуждены 18 человек, семь из них – по декриминализованной первой части, то есть за повторный инцидент в течение года, и 11 – по более тяжкой второй части; таким образом, число осужденных уменьшилось вдвое по сравнению с 2019 годом (36 человек).



Зато размах преследования по ст. 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти, которая соответствует составу ч. 1 ст. 282 УК и применяется в случае первого нарушения за год, резко увеличился: цифры выросли вдвое. В 2020 году было наказано 757 человек, один из них должностное лицо, в то время как за 2019 год – 383 человека.

По ст. 282.2 об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней обвинительные приговоры были вынесены в отношении 100 человек – меньше, чем в 2019 году, когда были осуждены 72 человека.

«Показатели преследований по административным статьям о демонстрировании запрещенной символики и распространении экстремистских материалов остаются высокими», — отмечает «Сова».

Так, по ст. 20.3 КоАП о демонстрации нацистской символики и символики запрещённых организаций санкции были наложены в 2020 году 2279 раз (дважды – в отношении юридических лиц, дважды – в отношении должностных, трижды – в отношении предпринимателей без юрлица, 2272 – в отношении иных физических лиц); учитывая, что в 2019 году санкции по этой статье налагались 2388 раз, можно говорить лишь о небольшом снижении количества преследований по ней в период после принятия поправок, призванных ограничить сферу ее применения.



Число санкций по ст. 20.29 КоАП за распространение экстремистских материалов возросло: в 2020 году они назначались 1826 раз, годом ранее таковых было зарегистрировано 1591. В 2020 году в 1805 случаях суды назначали штраф, в 20 – административный арест, один раз было вынесено решение о приостановки деятельности организации.