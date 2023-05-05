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5 May 2023

Правительство утвердило «Концепцию информационной безопасности для детей»

Предлагается усилиями государства и родителей внедрить в образование уроки инфобезопасности, научить безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность и развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ.
Фото: Shutterstock

В официальном Telegram-канаде российского кабмина сообщается, что утверждена «Концепция информационной безопасности для детей», главная цель которой — «защитить их от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде». Документ будет действовать бессрочно.

Концепцией предлагается:

«Объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность ребят, развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ».

Среди задач, которые Правительство ставит перед собой, есть такие, как «воспитание детей в духе уважения к традиционным ценностям, ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей» и «воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма». Этими задачами также должны будут руководствоваться и региональные власти при проведении мероприятий с детьми и их родителями на тему информационной безопасности в интернете.

Утвержденный правительством документ — уже вторая редакция концепции информационной безопасности детей. Впервые она была была утверждена распоряжением правительства в декабре 2015 года. Обновить и актуализировать концепцию в 2022 году кабмин попросил президент Владимир Путин.

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