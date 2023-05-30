Принят закон о конфискации имущества киберпреступников

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о конфискации у киберпреступников имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Изменения вносятся в статью 104.1 УК РФ. Будет изыматься имущество, полученное в результате неправомерного доступа к:

«...охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности <…> или создало угрозу их наступления».

Также конфискация будет грозить за:

«...создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления».

В пояснительной записке уточняется, что, согласно статистическим данным МВД России, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, при этом большинство из таких преступлений совершено с использованием интернета, средств мобильной связи, компьютерной техники и программных средств.

По мнению авторов поправок, это повысить эффективность мер по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации.