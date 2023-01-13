В Госдуме предложили конфисковывать имущество «оскорбляющих Россию из-за рубежа» граждан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале 13 января озвучил несколько новых предложений о том, как наказать россиян, уехавших за границу и оскорбляющих страну, «её жителей, солдат и офицеров».

В частности, он считает правильным дополнить статьи УК пунктом о конфискации у уехавших граждан «имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб». В своём сообщении он называет их негодяями, оскорбляющими Россию, и пишет, что их «заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил»:

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. <...> В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет».

Володин пояснил, что критикующие российскую власть граждане, которые живут за границей, сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары» за счет россиян. По его мнению, они «чувствуют свою безнаказанность», поскольку думают, что «правосудию до них не дотянуться». Причиной такого поведения Володин считает желание уехавших россиян «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что конфискация имущества у уехавших россиян за дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма возможна, и тоже отметил, что для этого необходимо внести поправки в Уголовный кодекс России.

Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у россиян, которые уехали из страны и не поддерживают военные действия в Украине.



Для полного возвращения в 1937 не хватало только отмены права на частную собственность, но вот сейчас это недоразумение прекрасно исправляют — Сталингулаг (@StalinGulag) January 13, 2023

Ранее изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предложил сенатор Сергей Цеков. В конце декабря прошлого года он заявил, что конфискованные средства должны быть направлены участникам «спецоперации».