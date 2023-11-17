Россиянам пообещали полный контроль над их биометрическими профилями

Правила работы с биометрическими данными, которые собираются в единую систему, позволят гражданам с 1 января полностью контролировать свои биометрические профили. Об этом сообщили в аппарате курирующего проект по изменению подхода к работе с биометрическими технологиями вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.



«Новые правила по работе с биометрией позволяют гражданам на 100% контролировать свой биометрический профиль. В личном кабинете на портале госуслуг и в приложении «Госуслуги биометрия» с 1 января 2024 года будут отображаться все согласия на обработку биометрических данных, которые пользователь когда-либо давал частным организациям. Этими согласиями можно будет управлять в режиме онлайн. Если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии, то согласие можно будет отозвать в любой момент», – сообщили в ведомстве.



Кроме того, каждый гражданин может через МФЦ заполнить заявление на отказ от регистрации биометрических данных, и их не будет в государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС).



«Такое управление биометрией не было доступно гражданам ранее, когда она хранилась в банках и других частных организациях. Зачастую пользователи даже не знали, что та или иная компания располагает их данными», – пояснили в аппарате Григоренко.



Единая биометрическая система — цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по чертам его лица, голосу. Технология по сбору и хранению биометрических данных реализована в виде ГИС ЕБС. Её создание ведётся с 2017 года, в 2023 году в нее включены все имеющиеся персональные данные от операторов, которые ранее собирали биометрию.