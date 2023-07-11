Президентом подписан закон об усилении контроля за платёжными агентами

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ выложен на портале нормативных правовых актов.

Закон расширяет требования к платежным агентам, а Банку России предоставляет полномочия по регулированию, контролю и надзору за их деятельностью.



Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные Центробанком в соответствующий реестр. ЦБ будет вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра.



Одновременно устанавливаются требования к акционерам (участникам) таких операторов, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей.



Закон определят круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. К ним, в частности, отнесены организации, зарегистрированные в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, или сведения о которых исключены из различных реестров за нарушение законов и нормативных актов ЦБ; а также те, чье руководство не соответствует требованиям к деловой репутации.



Помимо этого, предусматривается создание саморегулируемых организаций (СРО) операторов по приему платежей. Такие СРО смогут применять к своим членам меры воздействия в случае выявления нарушений и контролировать их устранение, а также собирать отчетность операторов и направлять обобщенную отчетность в ЦБ.



Таким образом, платежные агенты становятся поднадзорными Банку России организациями, но контрольно-надзорные функции регулятор "в каком-то смысле будет делить с саморегулируемой организацией", пояснял зампред ЦБ Алексей Гузнов.



Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.