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11 July 2023

Президентом подписан закон об усилении контроля за платёжными агентами

Кроме расширения требований к платежным агентам, закон предоставляет Банку России полномочия по регулированию, контролю и надзору за их деятельностью.
Фото: freepik

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ выложен на портале нормативных правовых актов.

Закон расширяет требования к платежным агентам, а Банку России предоставляет полномочия по регулированию, контролю и надзору за их деятельностью.

Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные Центробанком в соответствующий реестр. ЦБ будет вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра.

Одновременно устанавливаются требования к акционерам (участникам) таких операторов, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей.

Закон определят круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. К ним, в частности, отнесены организации, зарегистрированные в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, или сведения о которых исключены из различных реестров за нарушение законов и нормативных актов ЦБ; а также те, чье руководство не соответствует требованиям к деловой репутации.

Помимо этого, предусматривается создание саморегулируемых организаций (СРО) операторов по приему платежей. Такие СРО смогут применять к своим членам меры воздействия в случае выявления нарушений и контролировать их устранение, а также собирать отчетность операторов и направлять обобщенную отчетность в ЦБ.

Таким образом, платежные агенты становятся поднадзорными Банку России организациями, но контрольно-надзорные функции регулятор "в каком-то смысле будет делить с саморегулируемой организацией", пояснял зампред ЦБ Алексей Гузнов.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.

ЦБ РФ платежные агенты операторы платежей 298-ФЗ

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