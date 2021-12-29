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29 декабря 2021

Россия предлагает соглашение о международном регулировании Сети

Москва также хочет сохранить за странами право контролировать национальный сегмент интернета.

Россия выступает за соглашение о международном регулировании управления интернетом, сообщили в МИД РФ. Кроме того, Москва также предлагает сохранить за странами право контролировать национальный сегмент интернета. Подробности предлагаемого договора неизвестны.

«Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, которое будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами»,— рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, вопрос обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает «самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ».

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских говорил, что Россия выступает за увеличение роли государства в регулировании интернета. По его мнению, регулирование «частным сектором» показало «свою неэффективность».

Регулирование интернета стало одной из главных фобий россиян в третьем квартале 2021 года, следует из «Национального индекса тревожности». Оно уступило только обязательной вакцинации.

Рунет МИД государственное регулирование

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