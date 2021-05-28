Законопроект «о приземлении» может сделать «Википедию» иноагентом и привести к её блокировке

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект №1176731-7 — «о приземлении» иностранных IT-компаний в России. Документ обяжет зарубежные организации, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России. Они будут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации. Открывать филиал или представительство международные интернет-компании должны будут с 1 января 2022 года.

В Госдуме объявили список сайтов, которые попадают под закон о "приземлении". Википедия в списке pic.twitter.com/VJCoxLe3S6 — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) May 28, 2021

Ali express, iHerb и Huawei поддержали законопроект на заседании — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) May 28, 2021

Перечень иностранных интернет-компаний в РФ появится на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia. Депутат заявил, что санкции против IT-гигантов будут применять поэтапно и только после игнорирования требований Роскомнадзора.

Минцифры, Роскомнадзор, ФАС и Центробанк на заседании IT-комитета инициативу поддержали.

«К сожалению, если говорить про Россию, то, осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании, исполняют требования российского законодательства по желанию», — рассказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.

А замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассчитывает, что принятие законопроекта поможет наладить с компаниями диалог по вопросам распространения информации защиты прав субъектов персональных данных.

Комитет звал на заседание и интернет-платформы, которых коснётся законопроект. На приглашение откликнулись Aliexpress, Amazon, Wikipedia и IHerb. Представитель Аmazon в итоге не пришел, а IHerb и AliExpress со всем согласились и заявили, что уже соблюдают большую часть требований.

«Представитель Википедии бился как лев последние 10 минут и говорил, что законопроект не учитывает, что организации могут быть некоммерческими», — пишет telegram-канал «Нецифровая экономика».

«Роскомсвобода» поговорила с самим Станиславом Козловским — исполнительным директором НП «Викимедиа РУ» — и выяснила у него, чем законопроект грозит всемирной онлайн-энциклопедии.

РКС: Станислав, как проходило сегодняшнее заседание ИТ-комитета?

Как вы знаете, обсуждался законопроект «о приземлении». Присутствовавшие организации — AliExpress, iHerb, Huawei, МедиаСоюз — поддержали законопроект. РАЭК высказал ряд замечаний, но в целом и он поддержал.

Я же в своём выступлении объяснил, что помимо корпораций существуют ещё некоммерческие организации, в их числе — «Викимедиа» (энциклопедия «Википедия» и другие проекты «Викимедиа»). Организации «Викимедиа» есть во многих странах, включая Россию, но они не имеют юридических полномочий представлять «Википедию» в судах. Дело в том, что такие организации являются некоммерческими и существуют за счёт средств, собранных в стране.

Предлагаемый закон потребует создания юридической службы в России, для представления в судах, а у некоммерческой организации нет на это денег. На это может потребоваться колоссальное количество средств. Это во-первых. Во-вторых, представительство «Википедии» в России, если будет содержать такой штат персонала, потребует финансирования из-за рубежа, а это приведёт к тому, что это НКО автоматически станет иностранным агентом и попросту не сможет работать. Сейчас «Викимедиа РУ» никаких денег из-за рубежа не получает. Если же закон проигнорировать, то это приведёт к блокировке «Википедии» в России.

Про «Википедию» законодатели не подумали, но вот сейчас пообещали обратить внимание, сделать так, чтобы закон не затронул всемирную энциклопедию.

РКС: У «Викимедии РУ» нет статуса представительства, получается?

Существует американский некоммерческий фонд Wikimedia Foundation, который владеет правами на торговые марки «Википедия», «Викимедиа» и др., а также содержит сервера Википедии. В каждой стране создаются независимые организации Викимедиа: в Германии — это Wikimedia Deutschland, во Франции — Wikimedia France и т.д. Эти организации занимаются поддержкой «Википедии» в своей стране, на своём языке и действуют исходя из принципов и ценностей вики-движения. В России поддержкой «Википедии» на русском языке и около 30 языках РФ занимается некоммерческая организация «Викимедиа РУ», которая имеет право использовать бренды «Викимедиа», «Википедия» и пр. на территории России. Но при этом «Викимедиа РУ», являясь независимой организацией, не может участвовать в судах по содержанию статей. Этим занимаются юристы Wikimedia Foundation.

Закон же требует создать организацию, которая будет принимать участие в судах и нести юридическую ответственность за действия миллионов авторов «Википедии». Учитывая размеры страны и количество судов, это потребует колоссального штата юристов в России, который, повторюсь, придётся финансировать из-за рубежа.

РКС: Как вы думаете, к Вашим замечаниям прислушаются?

Время покажет, но мы видим большое число законопроектов, которые демонстрируют вполне конкретную однонаправленную тенденцию. Маловероятно, что прислушаются. Но надежда всё-таки есть. С другой стороны, депутаты поняли, что проблема есть, законопроект неидеальный, а также они явно сказали, что не хотят блокировать «Википедию».

РКС: Почему другие организации поддержали законопроект?

Это были коммерческие компании, занимающиеся интернет-торговлей (ИТ-компаний на заседании почти не было). У них достаточно денег, они и так организовывают в странах отделения. Да и с Роскомнадзором проблем не имеют, поскольку не создают контента. Им все равно.

РКС: Какова цель законопроекта, на Ваш взгляд?

В пояснительной записке прямо указаны Google, Twitter и Facebook — компании, которые наши власти хотят регулировать.