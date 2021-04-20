Краснодарский водоканал пожаловался в полицию на фейковый аккаунт

Жители Краснодара в начале апреля создали аккаунт «Краснодар Водаканал», в котором рассказывают о проблемах, таких как отключение воды в домах. Об этом пишет TJ. Авторы странички отвечают на вопросы пользователей и дают советы, как не платить за слив грязной воды после отключения и зачем нужно устанавливать счётчики.

Помимо этого в профиле есть «новости» о том, что после замены водопровода «удалось спасти» толстолобиков, краснопёрок, сазанов, окуня, сома, или что «Краснодар Водаканал» «присоединился» к санкциям России по отношению к США и запретил пользоваться их услугами американским политикам.

Однако не все подписчики поняли, что аккаунт фейковый, несмотря на ошибку в названии. В комментариях местные жители спрашивают о том, почему до сих пор нет ответа на письмо или откуда такие большие суммы в платёжках за водоснабжение. Впрочем, есть и внимательные люди. «Ну а если серьёзно, то я не верю, что это официальная страница. Без галочки, пишут оскарбления в адрес на жалобы. Вы хотя бы правильно научитесь запятую ставить», — пишет один из пользователей.

В пресс-службе настоящего «КраснодарВодоканала» сообщили, что считают подобные действия опасными:

«Цифровой экстремизм, к сожалению, стал опасной приметой нашего времени, который скрывается под разными личинами. Людей, которые зло и цинично манипулируют жителями Краснодара, трудно назвать шутниками. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы Краснодара дадут соответствующую оценку действиям организаторов хейтерской кампании, а также надеемся, что сами владельцы социальных медиа уже в недалеком будущем сформируют понятный всем кодекс этики, который не позволит онлайн хулиганам развивать подобные аккаунты и издеваться не только над сотрудниками российских компаний, но и над горожанами».

Организация обратилась в полицию. Тем временем фейковый аккаунт обрёл отметку «Сатира/пародия» и… снова посмеялся над организацией, словами из пресс-релиза обвинив в цифровом экстремизме её саму.