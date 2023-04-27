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27 April 2023

В России создадут экспериментальный спецкомитет по криптовалюте

Он будет выдавать разрешения на использование криптовалюты во внешнеторговых расчётах.

В России создадут спецкомитет, выдающий разрешения на использование криптовалюты во внешнеторговых расчетах, пишет Forbes Russia со ссылкой на Минфин.

«Мы договорились с Банком России и с рядом ключевых правоохранительных органов о том, что мы пойдем путём проведения эксперимента», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По мнению чиновника, «крипта — это в целом зло», но у неё есть некоторые преимущества, которыми надо пользоваться. Это отсутствие корсчетов и возможность оперативно проводить в ряде стран операции практически без комплаенса.

«Если бизнес придет и покажет, что у них построена схема по расчетам в крипте, то комитет сможет такие проекты поддерживать и они смогут быть реализованы», — заключил Моисеев. 

Он также рассказал, что спецкомитет, в который войдут представители ряда министерств, Банка России и нескольких правоохранительных органов, создаётся в соответствии законопроектом, который находится на рассмотрении комитета по финансовому рынку Госдумы. Этим же документом предлагается разрешить майнерам «намайненное добро продать», но при условии декларирования и прозрачности всех операций.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/04/2023/644a44f39a7947f55b78c42b?ysclid=lgz6ezqjm6913546369
Минфин майнинг криптовалюта

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