В России создадут экспериментальный спецкомитет по криптовалюте

В России создадут спецкомитет, выдающий разрешения на использование криптовалюты во внешнеторговых расчетах, пишет Forbes Russia со ссылкой на Минфин.
«Мы договорились с Банком России и с рядом ключевых правоохранительных органов о том, что мы пойдем путём проведения эксперимента», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По мнению чиновника, «крипта — это в целом зло», но у неё есть некоторые преимущества, которыми надо пользоваться. Это отсутствие корсчетов и возможность оперативно проводить в ряде стран операции практически без комплаенса.
«Если бизнес придет и покажет, что у них построена схема по расчетам в крипте, то комитет сможет такие проекты поддерживать и они смогут быть реализованы», — заключил Моисеев.
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