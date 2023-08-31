Суд в США определил Bitcoin и Ethereum как «криптовалюные товары»

Окружной суд США определил, что Bitcoin и Ethereum являются «криптовалютными товарами», а не ценными бумагами.

Судья Кэтрин Полк Файлла использовала это различие в качестве довода в пользу отклонения коллективного иска против децентрализованной биржи Uniswap. Истцы утверждали, что потеряли деньги из-за мошеннических токенов, размещенных на Uniswap. Судья посчитала, что продажи токенов не попадают под действие «Закона о торговле ценными бумагами» («The Securities Exchange Act of 1934»).

При этом решение Полк не может быть зафиксировано как окончательная юридическая классификация Bitcoin и Ethereum на территории США, поскольку другие судьи также выносили решения по похожим процессам. Их вердикты различались.

Судья окружного суда США Аналиса Торрес в июле постановила, что токен XRP должен считаться ценной бумагой при продаже институциональным инвесторам, поскольку соответствует условиям, установленным в тесте Хоуи.

Тест Хоуи применяется для определения того, являются ли те или иные финансовые продукты ценными бумагами. Он содержит четыре пункта, которые необходимо соблюсти, чтобы считать сделку операцией с ценными бумагами: