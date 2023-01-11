В 2022 году с блокчейн-платформ хакеры украли криптовалюты на $3,5 млрд

В последние годы технология blockchain привлекла большое внимание из-за её потенциала по внедрению в самый широкий спектр отраслей, и децентрализованный характер должен делать её устойчивой к взломам и мошенничеству, однако, как и любая другая технология, от взлома она оказалась не защищена. Об этом сообщается в исследовании Slowmist Hacked и Atlas VPN.



По их подсчётам, в 2022 году объем криптовалюты, похищенной хакерами с различных блокчейн-платформ, составил $3,5 млрд. Больше всего средств — $2 млрд в ходе 92 атак — было украдено из экосистемы Binance Smart Chain (BSC) и из кроссчейн-мостов, по которым передаются как данные, так и активы между различными сетями блокчейн. На кроссчейн-мосты было совершено 16 атак, украдено $1,2 млрд, на BSC — 76 атак, $870 млн. На все остальные криптопроекты и платформы было осуществлено 48 атак, в ходе которых украдено $370 млн. В сегменте NFT произошло 57 нападений. Потеряно в общей сложности $90 млн.

Исследователи отмечают, что они не учитывали потери, понесенные в прошлом году в результате банкротства криптобиржи FTX, поскольку точный размер пока не подсчитан.

Авторы отчета говорят, что, несмотря на общее замедление крипторынка, в прошлом году злоумышленники вели себя весьма активно из-за все большего распространения блокчейн-технологий. В 2022 году на всем рынке произошло в общей сложности 301 происшествие, что на 27% больше, чем в 2021 году. Кроме того, несмотря на относительное снижение числа хакерских атак во второй половине прошлого года, общее их число за год стало рекордным.

«Поскольку использование технологии блокчейна продолжает расти и становиться все более популярным, мы можем ожидать соответствующего увеличения количества попыток взлома, нацеленных на эти системы», – подытоживают исследователи.