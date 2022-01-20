Эксперты «Роскомсвободы» раскритиковали законопроект о раскрытии силовикам данных абонентов-юрлиц

В октябре прошлого года Государственным собранием – Курултаем Республики Башкортостан, а также депутатами Госдумы от фракции «Единая Россия» Зарифом Байгускаровым и Рафаэлем Марданшиным был зарегистрирован № 10744-8 «О внесении изменения в статью 53 Федерального закона „О связи“ (в части уточнения сведений, передаваемых оператором связи)». В декабре документ был рассмотрен Советом Госдумы, назначены ответственные за работу с ним комитеты.

В законе «О связи» авторы документа предлагают прописать возможность предоставления уполномоченным органам информации о мобильных абонентах-юрлицах. Сейчас информация об абонентах может передаваться без их согласия только в исключительных случаях. Они перечислены в том числе в законах о прокуратуре, о ФСБ, о полиции, об оперативно-розыскной деятельности. К примеру, такие данные могут запросить полицейские в рамках расследования уголовного дела.

В существующей редакции закона «О связи» порядок предоставления информации об абонентах-компаниях третьим лицам не урегулирован, считают авторы документа, что «приводит к противоречивой судебной практике». Например, при рассмотрении Федеральной службой судебных приставов жалоб, поступающих от граждан на коллекторские организации, необходимые данные о детализации звонов коллекторов и их СМС-сообщениях. Таким образом можно выяснить, действительно ли коллекторы превысили допустимое число звонков и сообщений должникам. Кроме того, так можно подтвердить, что номер телефона принадлежит коллекторской организации. В связи этим предлагается дополнить закон нормой, обязывающей в отдельных случаях предоставлять третьим лицам сведения об абонентах-юридических лицах.

Эксперты «Роскомсвободы» изучили законопроект и подвергли его критике.

Предлагаемые поправки в их нынешней формулировке приведут к большей непоследовательности в правоприменительной и судебной практике, а следовательно и к повышенной нагрузке в надзорных органах и судах.

«Предлагаемая формулировка положений законопроекта не обоснована и не соотносится с заявленной авторами законопроекта целью по объему и по кругу лиц, так как открывает возможности для получения информация о юридических лицах абонентах неопределенному кругу третьих лиц, а не исключительно ФССП РФ», – отметили эксперты.

По этой причине нагрузка на судебную и административную системы может увеличится, так как из-за бланкетного характера предлагаемых положений создается правовая неопределенность, а значит потенциально увеличится количество дел по обжалованию решений административных органов в судах, в том числе со стороны операторов связи.

Кроме того, авторами не были предложены изменения в федеральное законодательство регулирующее деятельность ФССП РФ с целью установления гарантий соблюдения установленных законодательством РФ ограничений в предоставлении информации ограниченного доступа и ее использовании, что является необходимым условием соблюдения баланса между защитой законных прав и интересов и обеспечением надзора.

На основании проведённого анализа законопроекта эксперты «Роскомсвободы» пришли к следующему:

«Наша организация полагает, что по причинам изложенным выше, представленный на рассмотрение Государственной Думы не может способствовать правовой определенности и предсказуемости закона. Поправки создают возможности для непоследовательного правоприменения, широкого толкования закона, злоупотребления должностными полномочиями, создают возможности превышения должностными полномочиями и незаконного использования полученной информации ограниченного доступа. Считаем, что в нынешнем виде предлагаемый законопроект не может быть принят и должен быть доработан. Необходимо, разработать более узкую по охвату лиц формулировку предлагаемых к принятию поправок, а также внести соответствующие изменения в НПА регулирующие деятельность ФССП РФ».

Отзыв на законопроект был направлен председателю Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Полностью с текстом отзыва можно ознакомиться здесь.