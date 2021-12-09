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9 December 2021

Жители Ростовской области используют QR-коды от утюгов и куриц

По сведениями регионального Роспотребнадзора, ввиду формального отношения охранников к пропускной системе, многим посетителям удаётся попасть в торговые центры и магазины.

Специалисты Роспотребнадзора выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области проходят в торговые центры и на вокзалы по QR-кодам утюга, стиральной машины или курицы, сообщил журналистам глава регионального управления ведомства Евгений Ковалев:

«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке».

Чиновник добавил, что все это плохо влияет на эпидемиологическую обстановку.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Ростовской области регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, хотя загрузка ковидных госпиталей несколько снизилась. По мнению Ковалева, в действующем постановлении регионального правительства ограничительные меры хорошо сбалансированы.

Согласно документу, в частности, при посещении большинства общественных мест, включая торговые центры, вокзалы, театры, фитнес-центры, необходимо предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании либо медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

В ноябре по России прокатилась волна выступлений противников вакцинации и QR-кодов. Критично настроенные к прививкам россияне устраивают народные сходы, где заявляют, что введение «цифровых номеров вместо имени и фамилии» унижает человеческое достоинство, нарушает права, прописанные в Конституции, и является способом манипуляции в наметившейся системе сегрегации. Исход таких акций часто один — крупные штрафы и угрозы силовиков.

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