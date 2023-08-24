Коалиция правозащитных организаций требует от властей Казахстана исключить шатдауны из законодательства

Коалиция правозащитных организаций запустила кампанию с требованием исключить из законодательства Казахстана возможность блокировать и замедлять интернет. Государство должно гарантировать гражданам доступ к непрерывному и качественному интернету, подчёркивают правозащитники.

Одновременно запущена петиция с призывом отказаться от шатдаунов, которая адресована Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру, спикерам Парламента и председателю Конституционного суда.

Инициаторы кампании считают, что отключение интернета нельзя оправдать никакими «государственными целями»:

«Госорганы утверждают, что они вынуждены осуществлять шатдауны для защиты национальной безопасности и восстановления общественного порядка. Однако обстоятельства, при которых они происходили, показывают, что правительства фактически используют их в качестве тактики ограничения прав граждан на свободу выражения и доступ к информации, а сами шатдауны приводят к массовым нарушениям гражданских прав и еще более трагическим событиям».

Мировой опыт, статистика, примеры, в том числе из истории Казахстана, показывают, что отключения интернета на деле играют только деструктивную роль, говорят правозащитники. Шатдауны нарушают права и свободы человека, а также способствуют этим нарушениями, когда, например, люди не могут сообщить о преступлениях.

«Шатдауны разрушают экономику страны, причиняя массу убытков и неудобств как гражданам, так и бизнесу. Отключения интернета по сути подрывают доверие общественности к принимаемым государством решениям, демонстрируя слабость информационной политики. В то время как интернет должен использоваться для информирования граждан, особенно в сложных ситуациях», – говорится в пресс-релизе.

Инициаторы кампании напоминают о масштабном шатдауне во время Январских событий («Қанды Қаңтар») 2022 года. По всему Казахстану доступ к интернету и мессенджерам тогда был ограничен.

«В стране был зафиксирован первый полномасштабный шатдаун, за который так никто и не понес ответственности, а самим действиям по полному отключению интернета не была дана никакая правовая оценка. Мы знаем, что события имеют свойства повторяться, и не хотим допустить того, чтобы в Казахстане такая практика снова применялась», – отмечают правозащитники, призывая также подписать петицию против шатдаунов.

«Очевидно, что многие жертвы в те дни погибли именно из-за отсутствия доступа к интернету, когда люди, не имея информации, выезжали в город и были застрелены», – заявляют инициаторы петиции, призвав «не допустить повторения трагедии».

«Одним из аргументов сторонников отключения интернета является якобы предотвращение распространения дезинформации и недопущение разжигания вражды и ненависти, а также для подавления незаконных протестов. Однако нет ни одного доказательства, что отключение интернета обеспечивает безопасность граждан и предотвращает распространение дезинформации», – отмечают они.

«Наоборот, именно в дни «Қанды Қаңтар» мировому сообществу был представлен кыргызский якобы «террорист», а на деле музыкант Викрам Рузахунов. С тех пор чудом спасенный от несправедливых обвинений джазмен из Кыргызстана стал живым аргументом, что централизованные госмедиа вместо социальных сетей и мессенджеров — это гораздо больший риск дезинформации населения», – отмечается в сообщении.

Инициаторы кампании подчеркивают, что вместо работы над ошибками и создания надежных правовых механизмов гарантий соблюдения прав казахстанцев на доступ к интернету, «правительство решило перейти к весьма порочной практике «белых списков», которая представляется потенциально коррупциогенной, и при этом не решающей проблему по существу».



Инициаторы кампании, среди которых Eurasian Digital Foundation, Международный центр журналистики MediaNet, «Правовой медиа-центр», Erkindik Qanaty, Digital Paradigm, Internet Freedom Qazaqstan, фонд «Гражданская Экспертиза», «Роскомсвобода», «Сетевые свободы», Access Now, планируют коллективные обращения в суды Казахстана, в том числе в Конституционный суд.

Правозащитники и активисты призывают казахстанцев принять участие в кампании против интернет-шатдаунов, поддержав её одним из четырёх способов: